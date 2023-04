Falta de procesiones por Semana Santa agrava tirantez Iglesia-Gobierno en Nicaragua

Managua, 3 abr (Sputnik).- Desde el Viernes de Dolores hasta el Martes de Pascua (31 de marzo al 11 de abril) los trabajadores del sector público en Nicaragua gozan de vacaciones decretadas por el gobierno, en el periodo que coincide con la celebración católica de la Semana Santa, o Semana Mayor como también se le conoce en Centroamérica.



A la par, los medios internacionales de prensa se hacen eco de la ausencia de las tradicionales procesiones del Domingo Ramos (2 de abril), aunque de manera oficial ni el Ejecutivo ni la Iglesia hicieron referencia a tal disposición.



«Todo el mundo dice eso, pero no hay pruebas, no hay comunicación oficial de la Iglesia, ni la Policía; ningún padre lo dice oficialmente, solo la Radio Corporación (el medio radial más crítico con el Gobierno) lo ha dicho abiertamente, de ahí no hay manera de probarlo”, comentó a la Agencia Sputnik una fuente que solicitó proteger si identidad.



Las relaciones Iglesia-Gobierno, tirantes desde las protestas de abril de 2018, que el oficialismo catalogó de intento fallido de golpe de Estado, están más enrarecidas aún luego de los recientes roces de las autoridades nacionales con la jerarquía católica, que poró primeta involucr al mismo papa francisco.



Escenanrio crispado



Cuando el 9 de febrero el Gobierno nicaragüense negoció con su par estadounidense la salida del país de 222 opositores que cumplieron condenas en cárceles o sus domicilios, algunos por «terrorismo» e «incitación a la violencia», el obispo de la diócesis de Matagalpa ( norte), Rolando Álvarez, se negó a tomar el vuelo humanitario en dirección a Washington y de inmediato fue recluido en un recinto penitenciario en las afueras de Managua.



Al siguiente día un juez del Tribunal de Apelaciones de Managua condenó al prelado (pendiente de juicio y en reclusión domiciliaria hasta la víspera) a 26 años y cuatro meses de prisión «por el delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, que al propio tiempo prolongará la pérdida de la nacionalidad nicaragüense».



El papa Francisco, en declaraciones al medio Infobae, el 11 de marzo, se refirió en duros términos al Gobierno de Nicaragua, al que por primera vez calificó de «dictadura grosera».



Al propio tiempo aludió al obispo Álvarez como «un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no decidió el exilio».



La administración Ortega no tardó ni 24 horas en responder por medio de un comunicado oficial de la cancillería, el cual dijo que: «Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas».



Los analistas apuntaron que la interrupción de los vínculos bilaterales habría tenido un carácter verbal.



Nicaragua no tenía embajador ante el Vaticano desde el 21 de septiembre de 2021, y la representación diplomática estaba a cargo de una ministra consejera.



El representante del Vaticano en Managua, el encargado de negocios monseñor Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo con destino a Costa Rica.



Tal es el escenario que ha antecedido a la celebración de la Semana Santa, un evento marcado con letras mayúsculas en el calendario litúrgico de muchos nicaragüenses.



Celebración de la vida



Al hacer el anuncio de los días de asueto para el sector público, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo: «Vamos a tener una gran celebración de la vida, de la alegría de vivir en paz, una gran celebración de la paz y el bien en esta Nicaragua nuestra de bendición, de trabajo y paz».



La vicemandataria resaltó la alegría propia de la celebración en el seno de la familia, como expresión de la cultura local y la identidad nacional, «en celebración de la patria, la patria donde vivimos en paz».



Tanto Jueves como Viernes Santos no se computan a cuenta de vacaciones porque son feriados nacionales, aclaró.



El sector privado se ajusta a la costumbre oa lo que acuerden las partes, dijo la también vocera del Gobierno.



Desde el Estado la propaganda realza las posibilidades de dedicar las minivacaciones veraniegas a disfrutar de los encantos naturales del llamado País de Lagos y Volcanes.



Así lo atestigua la redacción del portal oficialista El 19 Digital a través de un post en la red social Twitter: «Ha llegado el verano, nuestras playas, lagunas y ríos se llenan de algarabía. Las familias gozamos de nuestra Nicaragua que siempre nos sorprende con su magia y su belleza, ¡Nicaragua prospera, por que brilla hermosa y soberana, en cariño y paz!».



En esa misma cuerda se pronunció el responsable de Promoción Nacional del Instituto Nicaragüense de Turismo, Félix Sánchez, quien en rueda de prensa invitó a la población a disfrutar del verano en El Trapiche, Xiloá, Xilonem, Granada, La Boquita y Pochomil, los seis centros recreativos que gestiona el organismo estatal.



Judea



En su edición del domingo, El 19 Digital, destacó la celebración de una «judea» en el capitalino Puerto Salvador Allende, el mayor complejo recreativo del país, en la margen sur del lago Xolotlán.



Se trata de una representación teatral que narra en tres cuadros la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, una tradición cultural que se realiza en muchas ciudades de Nicaragua, desde hace más de 100 años.



La puesta en escena a cargo del grupo teatral JHS contó con la presentación de una veintena de actores, y parte del público que ofreció sus testimonios al citado medio de comunicación se refirió a la reflexión y solidaridad a que incita el espectáculo. (Sputnik)