Biden está pendiente de la estabilidad democrática de Ecuador, asegura Lasso

Quito, 6 abr (Sputnik).- El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, afirmó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, «está pendiente» de la estabilidad democrática de este país, en alusión al proceso de juicio político en marcha en su contra por presunto peculado.



«El gobierno del presidente Biden está pendiente de la estabilidad democrática del Ecuador. Esta tarde, me llamó el senador Christopher Dodd, asesor presidencial para las Américas. Me expresó su respaldo», escribió Lasso en Twitter.



El presidente afronta un proceso de enjuiciamiento en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) donde se le responsabiliza de no haber ordenado una investigación sobre una supuesta trama de corrupción y presuntos nexos con el narcotrafico, en los cuales fueron implicados su cuñado y danilo carredores cercanos al circunculo presidencial.



Biden y Lasso se enviaron en diciembre pasado en EEUU, donde se anunciaron «acuerdos en beneficios de ambos pueblos».



El pasado 29 de marzo realizó una visita a Ecuador Linda Thomas-Greenfield, representante de EEUU ante la ONU, quien se reunió con el mandatario y con el entonces canciller Juan Carlos Holguín, con los que abordo temas multilaterales de interés común, como la paz y la seguridad..



Otras autoridades estadounidenses de alto rango, entre ellos militares, también realizaron visitas al país suramericano en los últimos meses. (Sputnik)