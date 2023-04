Cambio climático y falta de promoción frenan exportación de quinua boliviana

Santa Cruz (Bolivia), 7abr (Sputnik).- Las exportaciones de la quinua boliviana, el superalimento con el que se nutren los astronautas, no logran repuntar por la falta de promoción comercial y efectos negativos del cambio climático, tras el boom en ventas externas de Bolivia registrado en 2014.

Los exportadores y productores del cereal andino demandan mayor atención y gestión del Gobierno boliviano, para lograr el reconocimiento de origen boliviano de la quinua en Estados Unidos y Europa, lo que puede mejorar las ventas al extranjero.

«El boom de la quinua fue en 2014 y a partir de esa fecha es que las exportaciones han ido decreciendo. Han ido en caída, porque como Gobierno boliviano no se hicieron acciones para mejorar las condiciones del sector productivo. Actualmente, las exportaciones están disminuyendo y en 2022 hubo un decrecimiento del 26 por ciento en el valor de las exportaciones», explicó la presidenta de la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua (Cabolqui), Thania Huayllani, en entrevista con la agencia Sputnik.

Bolivia produce quinua en la región del Altiplano sur, principalmente, en los departamentos de Oruro y Potosí (suroeste), a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y exporta a Estados Unidos, Francia, Australia y China, entre otros países.

«A nivel Estado no hay la promoción comercial, sabemos que hay agregados comerciales en cada embajada, pero no se hace una promoción real para el sector de la quinua. No nos han convocado ni siquiera para una reunión y conocer las necesidades que tenemos», manifestó.

En 2022, Bolivia exportó quinua por un valor de 46,4 millones de dólares, muy lejos de los 197 millones de dólares obtenidos en 2014 por 29.784 toneladas.

De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el precio de la tonelada de quinua en 2014 llegó a 6.602 dólares, monto que cayó estrepitosamente hasta los 2.000 dólares en 2021.

En porcentajes, la mayor del cereal va a Estados Unidos (43 por ciento), China (9 por ciento), Canadá (9 por ciento), Francia (8 por ciento), Alemania (8 por ciento), Australia (5 por ciento), Países Bajos (5 por ciento), España (3 por ciento), Suiza (2 por ciento) y México (1 por ciento).

«Nosotros participamos en ferias internacionales, una de las más importantes es la Biofach de Alemania que se desarrolla en marzo de cada año. Como empresas, con nuestros propios recursos financiamos la participación de Bolivia», indicó.

La empresaria considera que Bolivia pierde competitividad porque falta desarrollo tecnológico, lo que también afecta en el precio del cereal, en comparación con la producción de otros países.

«Es preocupante, porque en Bolivia no hemos hecho una inversión en la producción primaria y agrícola. Si bien en otros países no se producía tanta cantidad, Perú aprovechó e intensificó su producción agrícola logrando un rendimiento de 1 a 2 toneladas por hectárea, mientras en Bolivia por efecto del cambio climático estamos disminuyendo, producimos entre 800 a 600 kilogramos por hectárea», lamentó.

LA QUINUA ES BOLIVIANA

La quinua real es la que se produce en el Altiplano sur de Bolivia, que se diferencia de las otras quinuas producidas en otros lugares y en otros países, por ser rico en minerales y nutrientes.

La quinua es el grano con más nutrientes por cada 100 calorías, no tiene colesterol ni causa alergias, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por esta razón, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos incluyó la quinua en la dieta de sus tripulantes en misiones espaciales extendidas.

El boom en las exportaciones de la quinua a partir de 2013 motivó a países como China, Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, entre otros, a producir el cereal andino y elevar la competencia.

«Tenemos que diferenciar la quinua boliviana del resto del mundo con la denominación de origen, que es como un sello de calidad, porque ese es un tema diferenciador para posicionar nuevamente la quinua real en el mercado mundial. Así podemos retomar algún grado el mercado», planteó la empresaria Huayllani.

Puntualmente, los exportadores bolivianos demandan que las autoridades nacionales gestionen que la quinua real sea reconocida en Estados Unidos y países de la Unión Europea (UE) como producto boliviano.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los fenómenos como la sequía, fuertes vientos y heladas, producto del cambio climático, también están afectando la producción, explicó el presidente de la Asociación Integral de Productores Orgánicos CAPURA-AIPROCA, Gregorio García, en contacto con la agencia Sputnik.

«Actualmente, está regular la producción de la quinua. Lo que nos afectó es el cambio climático, nos afectó el viento y la falta de lluvias. También hubo heladas. Un 70 por ciento se podrá recuperar de la cosecha», relató.

La quinua se cultiva y se cosecha una sola vez al año, de acuerdo con sus conocimientos ancestrales, porque se practica la rotación de cultivos, es decir que se alterna la siembra con otros alimentos, para cuidar la fertilidad de la tierra.

«Tenemos clientes en el exterior, pero nosotros no procesamos el cereal. Trabajamos con empresas, que canalizan pedidos del extranjero», indicó.

Consultado si tiene apoyo del Gobierno boliviano o recibe compensaciones por pérdidas a consecuencia del cambio climático, respondió: «No, nada. Por ejemplo, cuando hay heladas vienen a pedir listas de productores afectados y porcentaje de cosecha dañada, pero lamentablemente no nos llegó ninguna ayuda».

Actualmente, la producción de quinua en Bolivia está semi mecanizada, porque las parcelas de tierra donde se siembran son pequeñas y algunas están en las laderas de los cerros.

«Trabajamos manualmente en los cerros. En las pampas está semi mecanizada la siembra», puntualizó.

García junto a otros 47 productores del departamento de Oruro cada año producen 8.000 quintales de quinua, es decir 800 toneladas, que son exportadas al extranjero, donde es altamente demandada principalmente para ensaladas y platillos gourmet. (Sputnik)