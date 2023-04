Italia renegocia el acuerdo de venta de la refinería de Lukoil

Moscú, 8 abr (Sputnik).- Las autoridades italianas están revisando el acuerdo de venta de la refinería ISAB –propiedad de la petrolera rusa Lukoil– al grupo GOI Energy, después de que Estados Unidos expresan en privado su preocupación por el acuerdo, informado el diario británico Financial Times, citando fuentes.



«Según dos fuentes informadas de las negociaciones, se esperaba que el acuerdo se cerrara el 31 de marzo, pero los funcionarios italianos están dedicando más tiempo a revisar detalles importantes. (…) el tiempo adicional fue necesario en parte después de que el Gobierno de EEUU pide informalmente a Roma que confirme que Rusia no está involucrada con GOI Energy», dice la nota.



Según el medio, la empresa multinacional de comercio petrolero Trafigura, implicada en el acuerdo, establece que los ejecutivos se han diseñado con funcionarios italianos esta semana para «responder a algunas preguntas».



No obstante, la empresa declarada que la reunión había sido «positiva» y que el proceso seguía adelante.



El medio también indicó que un funcionario italiano y una fuente cercana a GOI Energy se mostraron «optimistas» ante la posibilidad de que el acuerdo se apruebe la próxima semana.



El Departamento de Estado de EEUU declaró que Lukoil y sus operaciones en Italia no estaban sujetas a sanciones estadounidenses, pero subrayó la necesidad de examinar cualquier acuerdo que implique activos energéticos rusos.



El periódico agregó que GOI Energy negó categóricamente la participación rusa en la financiación o las operaciones de la empresa, afirmando que su estructura de inversores está formada «exclusivamente por griegos, israelíes y chipriotas».



En enero, Lukoil anunció que había llegado a un acuerdo para vender la refinería ISAB en Italia al grupo GOI Energy, cuyo cierre estaba previsto para finales de marzo de 2023. ISAB posee un gran



complejo petroquímico en Italia, que incluye una refinería, una planta de gasificacion y una central electrica. La continuidad de las operaciones de la refinería se vio amenazada por las sanciones antirrusas de la Unión Europea.



A finales del año pasado, el Gobierno italiano concluyó un decreto especial que estipulaba adoptar medidas urgentes para salvar la refinería que garantiza un 20 por ciento del combustible para automóviles en el país. (Sputnik)