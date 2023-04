EEUU envía un destructor de misiles guiados a un arrecife controlado por China

Moscú, 10 abr (Sputnik).- Estados Unidos envió este lunes un destructor de objetivos guiados al arrecife Mischief, un territorio en disputa controlado por China, para reafirmar la libertad de navegación en altamar, comunicó la 7ª Flota.



«El 10 de abril, el destructor de misiles guiados USS Milius (DDG 69) de la clase Arleigh Burke afirmó los derechos y libertades de navegación en el mar del Sur de China cerca de las islas Spratly, de conformidad con el derecho internacional. Al finalizar la operación, el USS Milius salió del área de reclamaciones excesivas y continuaron las operaciones en el mar del Sur de China», dice el anuncio oficial.



El comunicado destaca que el buque realizó «operaciones normales» dentro de las 12 millas náuticas del arrecife Mischief, que en su estado natural se sumerge durante la marea alta y «no implica el derecho a un mar territorial», según las leyes internacionales.



«Los esfuerzos de recuperación de tierras, las y las estructuras construidas en el arrecife Mischief no cambian esta característica, según el derecho internacional. ejercen legalmente las libertades de altamar en esas áreas», añade el texto.



La reacción de Pekín no se hizo esperar.



El portavoz del Comando del Teatro Meridional del Ejército Popular de Liberación (EPL), Tian Junli, calificó de «ilegal» la incursión del USS Milius en las aguas próximas al arrecife y dijo que fuerzas navales y aéreas chinas realizaron el seguimiento del destructor estadounidense.



Desde hace décadas Pekín mantiene una disputa territorial con varios vecinos por las islas ubicadas en el mar del Sur de China.



En el lugar donde se necesitarán importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracel), Nansha (Spratly) y Huangyan (arrecife de Scarborough).



En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas.



La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima se encuentra dentro de «la línea de nueve puntos» en el mar del Sur deChina.



La Corte de La Haya también acusó a China de haber violado la soberanía filipina y causó graves daños a los arrecifes de coral con la construcción de islas artificiales. Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva.



La sentencia fue fundada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero resultó un enérgico rechazo de China que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula.

Portaaviones chino Shandong en el ejercicio militar cerca de Taiwán

Pekín.- El portaaviones chino Shandong participa este lunes en un ejercicio de armas combinadas que continúa en el estrecho de Taiwán, comunicó el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de (EPL).

Es la primera vez que el Shandong participa en tres días de maniobras que comenzaron el 8 de abril para reafirmar la integridad territorial de China frente a los independentistas taiwaneses y las fuerzas externas que les apoyan.

El simulacro fue lanzado tras la reciente visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a EEUU y su reunión con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

El domingo, el Ministerio de Defensa taiwanés informó de la presencia de 70 aeronaves y 11 buques de guerra chinos cerca de la isla; 35 aviones cruzaron la llamada línea mediana, una frontera marítima de facto entre Taiwán y China continental.

El portaaviones Shandong se incorporó a la Armada de China en noviembre de 2019. Es el segundo portaaviones que posee China, pero el primero de fabricación nacional; su construcción comenzó en 2013 y lo botaron en abril de 2017.

El navío mide 315 metros de eslora y 75 de manga. Desplaza 70.000 toneladas, tiene velocidad máxima de 31 nudos y puede acoger en su cubierta 36 aviones de combate J-15. (Sputnik)