Algunos de los empresarios actuales son una vergüenza para Costa Rica

Columna Poliédrica

Vivimos tiempos difíciles. Después de una pandemia y de varios gobiernos que solo se han preocupado por favorecer a los sectores económicos más poderosos de Costa Rica, la pobreza sigue aumentando y no tiene visos que vaya a disminuir; se trata de una realidad dura para los más jóvenes y para quienes en los ochenta no pasaron de la secundaria. Es una tragedia para muchos costarricenses.

El empresariado costarricense repite, una y otra vez, que emplean el 80 % de la población en edad de trabajar. El número absoluto de ese porcentaje cada año es menor y eso lo que evidencia es que han sido incapaces de crear nuevos empleos desde hace tiempo, es decir, estamos frente a un sector empresarial ineficiente que siempre culpa a los demás por sus ineptitudes; claro, no estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, sino de esas empresas grandes que también le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Hacienda.

Lo más detestable de este sector empresarial es que siempre amenazan con el desempleo. En efecto, este sector al que nos referimos siempre dicen que van a tener que despedir gente porque les va mal en su negocio; en otras palabras, es el discurso del miedo, ese con el que logran intimidar a los gobiernos y al resto de la población. Se trata de un argumento maniqueo y que tiene como objetivo llevar agua a sus molinos.

La generación de empleo es clave para que las personas puedan vivir dignamente. No hay que ser un genio para entender que el aumento de la delincuencia, principalmente en el sector joven, está relacionado con la incapacidad del sector empresarial de generar nuevos empleos; es evidente que existen otros factores que entran en la ecuación, sin embargo, ellos siempre ponen como excusa que el gobierno de turno no les ayuda lo suficiente y que por eso no pueden crear empleos nuevos..

Ese sector empresarial al que nos hemos referido deja mucho que desear. La época en que había empresarios preocupados por un crecimiento económico que pudiera favorecer al mayor número de personas de la sociedad ha pasado hace mucho tiempo, desgraciadamente son tiempos idos y que no se observa que puedan volver pronto; normalmente las sociedades tienen que tocar fondo para que esos sentimientos de solidaridad puedan florecer, como ocurrió en occidente después de la Segunda Guerra Mundial y en Costa Rica después de la década de los cuarenta del siglo pasado.

Esa clase empresarial a la que nos hemos referido es una vergüenza. No hablamos de los pequeños y medianos empresarios, nos referimos a esos que solo quieren ganar dinero a costa de lo que sea, de esos que no les interesa el país sino solo sus utilidades. Esos empresarios que han sido nefastos para Costa Rica.

(*) Andi Mirom es Filósofo

