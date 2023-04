Rusia se opone a que el Consejo de Seguridad de la ONU haga trabajo de la Asamblea General

ONU, 10 abr (Sputnik).- El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasily Nebenzia, advirtió este lunes que el Consejo de Seguridad no debe hacer el trabajo de la Asamblea General respecto a asuntos globales, sino responde a las amenazas a la paz derivadas del tráfico de armas.



«Creemos que el Consejo de Seguridad, que se ocupa de las cuestiones del control de las transferencias de armas como parte de su mandato, no debería duplicar el papel de la Asamblea General cuando se debaten las medidas globales pertinentes, sino responde a las amenazas de paz y seguridad internacional que surge cuando ciertos países violan sus obligaciones en materia de transferencias de armas”, dijo Nebenzia.



El representante de Moscú dijo que los estados occidentales no son sinceros cuando afirman apoyar la transferencia responsable de armas, como lo demuestra la crisis de Ucrania.



Nebenzia hizo sus declaraciones durante un evento en el Consejo de Seguridad denominado «Riesgos derivados de violaciones de los acuerdos que regulan la exportación de armas y equipos militares».



Los embajadores de las potencias occidentales no asistieron a la reunión, pero estuvieron representados por representantes adjuntos y expertos diplomáticos. (Sputnik)