China recuerda que su cooperación con Rusia no amenaza a terceros países

Pekín, 17 abr (Sputnik).- La cooperación de China y Rusia no está dirigida contra terceros países, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, al comentar la visita del ministro de Defensa, Li Shangfu, a Moscú.

«Quisiera subrayar que la cooperación bilateral ruso-china siempre se ha basado en los principios de no unirse a los bloques, no confrontar y no dirigirse contra terceros países», dijo Wang a los periodistas.

Añadió que Pekín y Moscú desarrollan un nuevo tipo de relaciones bilaterales «basado en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa».

China, continuó el diplomático, está lista para cooperar con Rusia para realizar un consenso importante alcanzado por los líderes de los dos países y contribuir al desarrollo de las relaciones de la cooperación integral estratégica y la asociación en la nueva época.

Según el Ministerio de Defensa de China, la visita de Li a Moscú durará del 16 al 19 de abril.

Es el primer viaje extranjero del titular desde que asumió el cargo en marzo de 2023.

El domingo el ministro chino se reunió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. (Sputnik)