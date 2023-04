El dalai lama, es un título o son 2 palabras: “dalai”, que significa “océano” en mongol, y “lama”, acepción tibetana, cuya correspondencia en español es la de “maestro reencarnado”. Aclaro que no me referiré a este notable y simpático personaje como a “su santidad”, porque desde mi perspectiva no ha existido ni existirá ningún “santo” en este planeta, simplemente porque no hay nadie perfecto e infalible. Al papa Francisco tampoco lo llamo “su santidad” por similar consideración.

El nombre del Dalai Lama es Tenzin Gyatso. Este ser humano tan famoso, es el referente fundamental y moral de la Administración Central Tibetana (gobierno tibetano en el exilio) y se considera una teocracia a pesar de que su parlamento es elegido a través del sufragio. Tal gobierno (que ningún país reconoce) tiene su sede en Dharamsala, India. Pero Tibet, como tal, es una provincia autónoma de la República Popular China.

Antes de 1959, el Tíbet era una sociedad feudal de siervos. Los siervos no tenían libertad ni tierras y a menudo pasaban hambre. El sistema tibetano del Dalai Lama no toleraba ningún tipo de democracia, libertad o derechos humanos. De hecho, el sistema tibetano de esclavitud de siervos fue algo muy tenebroso, lamentable hecho que duró muchos siglos más que los más de 400 años de esclavitud de los negros en Estados Unidos. La liberación del Tíbet de su pasado feudal-esclavista comenzó en 1950 y fue ordenada por el legendario dictador Mao-Zedong. Sin duda, fue un hecho histórico progresista porque liberó a millones de campesinos y a la masa de monjes pobres o del bajo clero de un inhumano trato de naturaleza feudal.

El poder estuvo durante muchos siglos en manos de los ricos lamas y de una poderosa aristocracia, régimen por lo demás muy cruel y supersticioso que practicaba el castigo físico que incluía, por ejemplo, el desmembramiento de partes del cuerpo. Y todo para preservar o aumentar las riquezas de una minoría explotadora. Veamos: los monasterios de los lamas poseían el 37% de las tierras cultivables y de pastoreo; la nobleza secular poseía otro 25%; y el 38% que quedaba le pertenecía a los funcionarios del gobierno nombrados por los altos asesores del dios-rey, el Dalai Lama.

¿Por qué Tenzin Gyatso es tan famoso en el mundo? Su fama global la fabricó el Pentágono en el contexto de la Guerra Fría y cuando apenas nacía la República Popular China, hecho que en las décadas siguientes enfrentó a Estados Unidos y a China entre sí. Hasta 1972 la resistencia armada tibetana fue diseñada y financiada por la CIA. Cuando Nixon canceló las acciones subversivas de su país al normalizar las relaciones diplomáticas con China, el Dalai Lama vigorosamente criticó lo que consideraba una traición del imperio. Después de todo, hasta la CIA entrenó en Colorado comandos terroristas y provocadores adscritos a la insurgencia tibetana. Gyalo Thondup, hermano del Dalai Lama, fue el puente entre la CIA y la subversión. Hoy, en sus memorias, cuenta lo arrepentido que se siente al haber sido un instrumento de la propia CIA.

Voy a saltarme esta parte del “juego tibetano” en la geopolítica global, tema sobre el que se puede sobreabundar. También he de presumir, al menos por ahora aunque mucho lo dude, que Tenzin Gyatso es un buen hombre y que se convirtió en un sincero defensor de los derechos humanos y la paz. En todo caso, deseo externar mi opinión sobre el controversial video que involucra al Dalai Lama, a un niño y a su madre.

A mi se me revolvió el estómago al ver el video. Me produjo repugnancia. Pero, después, quise investigar y contextualizar el hecho, porque un amigo -que sabe de algunas afinidades mías con ciertas perspectivas budistas- me pidió mi opinión. Pues, he aquí, las siguientes consideraciones.

El Dalai Lama es una figura mundial que conoce los protocolos morales de Occidente. Por lo mismo, me parece que fue un grave error de cara a muchas personas del mundo -una ausencia de sensibilidad hacia millones de congeneres con otros valores culturales y morales- que juzgan inadmisible lo que hizo, concediendole aún el beneficio de suponer de que sus acciones no nacieran de una mala o pérfida intención de abuso sexual. Pero las sospechas de pedofilia son razonables y deja grandes interrogantes sobre la moral del Dalai Lama. El video fue maliciosamente editado y promovido por sus enemigos desde la India y China, a través del Indian Times, para consumo de los propios chinos y del resto del mundo. Al ser la causa de los rebeldes tibetanos una ficha del Pentágono, y frente al comportamiento irracional de Biden por provocar y eventualmente agredir a China, Beijing tuvo una oportunidad de oro para desprestigiar al anciano líder.

No puedo deducir, después de haber visto el video completo, y después de escuchar las entrevistas que la televisión indostana le hiciera al niño y a su madre, dama esta que por cierto vivió en Boston y estudió en Harvard, Dra. Payal Kanodia, que el Dalai Lama sea un pederastra o un pedófilo. Y esta sombra de sospecha lo acompañará de por vida. No sabría decir, en cuanto al famoso lama, si es senilidad, cansancio o sabiduría agotada, o, simplemente delincuencia, al “olvidar” de que el mundo lo observa y que cada gesto que él haga pesa en la opinión pública. No solamente se le concedió un nobel de la paz, decenas de doctorados honoris causa (algunas de prestigiosas universidades), y hasta se le concedió la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, máxima distinción que un civil puede recibir en el imperio. Con todo este glorificante atestado, sin embargo, el Dalai Lama fue torpe e irresponsable.

Hizo bien el señor Tenzin Gyatso en disculparse públicamente con la familia afectada por el estrépito mediático que, por cierto, esta también deplora y sin dejar de apoyar y admirar al Dalai Lama. Sin embargo, sus palabras se quedaron cortas y uno esperaría un «mea culpa» más compasivo y entendible, porque no basta con dar cuenta de su carácter bromista y de la relatividad cultural de los afectos y saludos físicos que abarca el contacto hasta verbal con las y los menores. Tenzin Gyatso debe saber mejor que nadie que todo lo que haga tiene consecuencias públicas.

Me alegra que Occidente sepa que el Dalai Lama no es perfecto, ni santo, que es simplemente otro ser humano, y que sin haberlo querido causó una mala imagen al mensaje del budismo en el mundo. Por otra parte, la severa condena que sacudió las redes sociales, aunque entendible, no pasó por un escrutinio de rigor, porque las cosas dichas ligeramente producen histerias que a nada conducen y que en el tablero de la geopolítica mundial germinan a cada instante.

(*) Allen Pérez es Abogado