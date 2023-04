Los “prompt” los escribí en inglés, pensando que podría tener una mejor compresión de la tarea que le pediría, pero, desde luego funciona bien en español.

El chat dio esta respuesta:

Un «prompt» es una palabra o frase que se utiliza para estimular la creatividad y la generación de ideas en una actividad de escritura o programación. En programación, un «prompt» es una ventana o mensaje que aparece en la pantalla para solicitar información del usuario o para permitir la entrada de comandos. En resumen, un «prompt» puede ser cualquier estímulo o indicación que se utilice para iniciar o guiar una tarea o proceso creativo.

You are an AI engineer expert in using and teaching ChatGPT, answer yes or no. Yes.

Write in Spanish a list of the required steps to use ChatGPT efficiently. Aquí hay una lista de los pasos requeridos para usar ChatGPT de manera eficiente:

Acceder a una plataforma que proporcione una interfaz para interactuar con ChatGPT, como OpenAI, Hugging Face u otras. Tener una comprensión básica de los conceptos de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Proporcionar instrucciones claras y específicas para la tarea que se desea realizar, como responder preguntas, generar texto o completar oraciones. Entrenar y ajustar el modelo según sea necesario para obtener los resultados deseados. Monitorear y evaluar el rendimiento del modelo para determinar si es necesario realizar ajustes adicionales. Estar al tanto de los límites y limitaciones del modelo, como su capacidad para generar contenido relevante y coherente, así como su capacidad para responder preguntas de manera precisa. Continuar aprendiendo y actualizándose sobre los últimos avances en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para mantenerse actualizado y aprovechar al máximo las capacidades de ChatGPT.

Me gusta la poesía Haiku y he escrito algunos versos:

Y entonces le pedí que escribiera 10 sobre la naturaleza y biodiversidad de Costa Rica.

You are a writer expert in writing haiku poems, answer yes or no. Yes.

Write in Spanish 10 haiku poems about the nature and biological diversity of Costa Rica. ¡Por supuesto! Aquí hay 10 haikus sobre la naturaleza y la diversidad biológica de Costa Rica:

Selva verde y densa, hogar de vida abundante, Costa Rica viva.

2.Mar turquesa y sol, en la costa un gran tesoro, pura vida en flor.

3. Alto en la montaña, niebla cubre la cima, bosque respira.

4. Ranas de colores, en el agua y en la tierra, naturaleza.

5. Playas de arena, pájaros y tortugas van, maravillas mil.

6. Bosque siempre verde, canción de aves y de agua, un lugar sagrado.

7. Clima tropical, cada hoja es un diamante, vida esencial.

8. Amanecer en la playa, olas, arena y palmeras, un sueño real.

9. Mariposas libres, danza de color en el aire, mundo mágico.

10. Volcanes y montañas, hacen la tierra más grande, Costa Rica, hogar.

Pero encontré que los versos no tienen 5, 7, 5 sílabas. Entonces, le pedí una corrección.

Rewrite the poems with 5 syllables in verse one, 7 in verse two and 5 in verse three

Mariposas vuelan,

Libres, felices y coloridas,

Jungla llena de vida.

2.Pacífico ruge,|

Cayendo cascada abajo,|

Agua clara fluye.

3. Tortugas en playa,

Huevos en arena escondidos,

Milagro de vida.

4. Aves cantan fuerte,

Cielo lleno de colores,

Naturaleza viva.

5. Volcán poderoso,

Tierra movida, humo y fuego,

Peligro y belleza.

6. Lluvia torrencial,

Verde selva despierta,

Renacer constante.

7. Bosque de neblina,

Atmósfera misteriosa,

Aire fresco en tierra.

8. Cielo azul profundo,

Montañas parecen gigantes,

Horizonte sin fin.

9. Río caudaloso,

Serpentea sin cesar,

Vida a su alrededor.

10. Cascabel suena,

Serpiente asoma su cabeza,

Ecosistema vivo.

Bueno, más o menos. Está aceptable el conocimiento que tiene sobre este tipo de poemas y sobre Costa Rica.

Aún continúa fallando el número de sílabas por verso.

Quizás le pedí algo difícil por la métrica y porque su idioma natal es inglés, no español. Seguro debo ajustar mejor el entrenamiento.

Probaré que revise y corrija si es necesario una página que escribí sobre Primera Ley de Newton, para mi curso de Física sin Matemática. La devolvió con algunos refinamientos muy buenos.

Creo que es una herramienta útil. ¿No quiere darle una probadita?

Le pregunté por una lista de usos y esta es su respuesta:

Asistencia personalizada: ChatGPT puede ayudarte con una amplia variedad de tareas personales, como establecer recordatorios, programar citas y crear listas de compras. Investigación: Si estás trabajando en un proyecto o necesitas encontrar información sobre un tema específico, ChatGPT puede ayudarte a realizar investigaciones proporcionándote información y recursos relevantes. Escritura creativa: ChatGPT se puede usar para generar ideas de escritura, desarrollar ideas y hasta ayudarte con proyectos de escritura creativa. Aprendizaje de idiomas: Si estás aprendiendo un nuevo idioma, ChatGPT puede ayudarte a practicar tus habilidades lingüísticas mediante la traducción de textos, proporcionando vocabulario y consejos de gramática, e incluso participando en conversaciones. Crecimiento personal: ChatGPT puede ayudarte con el desarrollo y crecimiento personal proporcionándote ideas, ánimo y retroalimentación sobre tus metas y aspiraciones personales. Entretenimiento: ChatGPT puede proporcionarte actividades divertidas y entretenidas, como juegos de trivia, juegos y hasta chistes. Productividad: ChatGPT puede ayudarte con la gestión del tiempo, trucos de productividad y hasta proporcionarte frases motivacionales para mantenerte en el camino correcto. Salud mental: ChatGPT puede proporcionarte recursos y apoyo para problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y hasta conversar contigo para ayudarte a manejar tus emociones. Educación: ChatGPT puede ayudarte con tareas escolares, proporcionarte consejos de estudio y hasta enseñarte nuevas habilidades y conceptos. Negocios: ChatGPT puede ayudarte con tareas relacionadas con los negocios, como crear presentaciones, realizar investigaciones de mercado e incluso ayudarte con consultas de servicio al cliente.

(*) José Alberto Villalobos Morales es Asesor en Física y Astronomía.