Crónica del FC Barcelona – Atlético de Madrid, 1-0

Barcelona, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El FC Barcelona venció (1-0) al Atlético de Madrid en la jornada 30 de LaLiga Santander, un triunfo vital que devuelve al líder parte de la confianza perdida y refuerza su colchón en busca del título, frenando el momento rojiblanco y la esperanza del Real Madrid.

Los de Xavi Hernández se llevaron un duelo que pudo caer de cualquier lado, con muchas ocasiones para ambos. Solo subió al marcador el tanto de Ferran justo antes del descanso, con asistencia de un Raphinha mal defendido por Hermoso y que fue MVP de la tarde.

Con un sol de justicia ganó el Barça, aunque no le guste la hora, para cortar los miedos que surgieron desde la eliminación en Copa ante el Madrid. Con dos empates seguidos, otro traspiés hubiese incendiado la lucha por arriba, pero son 11 puntos de renta sobre los blancos y un triunfo de moral los que refuerzan al equipo de Xavi en un día de fiesta en Cataluña.

La Diada de Sant Jordi no se atragantó en el Camp Nou a pesar de que un ex como Griezmann regresó con un balón al larguero en el primer minuto. El Atlético mordió como viene haciendo sin descanso en su racha (13 partidos in perder) y el Barça tardó en ponerse las pilas para igualar la intensidad que requería el choque.

Con Pedri en el banquillo, aunque listo para regresar, Lewandowski asumió las labores de creación y, en un par de jugadas, el polaco creó el mayor peligro de los locales. La primera no la llegó a rematar, tampoco Ferran porque el Atlético se desfondó también a la hora de defender su área, ya en el minuto 17.

El duelo era un ‘pico-valle’, calma que precedía a un ida y vuelta con buenas ocasiones, como las de Correa y Balde. Después, Ferran tardó en buscar un pase letal en otra buena acción de Lewandowski, salvador Oblak igual que casi en la siguiente jugada Ter Stegen, con una mano que detuvo el empate de Griezmann.

El Barça, en busca de su 23º portería a cero esta campaña, creció desde la defensa una vez más y golpeó justo antes del descanso, con un pelotazo de Araujo que hizo bueno Raphinha. El brasileño controló y aprovechó la permisividad de Hermoso para asistir a un Ferran que, con tiempo para prepararse el disparo, firmó el 1-0.

La segunda mitad fue igual de trepidante, pero no se movió el marcador. Un ida y vuelta donde faltó precisión, como a Lewandowski y Ferran nada más volver al campo. Carrasco tuvo la réplica visitante y llegó el turno de los cambios. El ‘Cholo’ apostó por Morata, mientras Xavi trató de controlar el encuentro con Pedri.

El regreso del canario más de tres meses después de su lesión fue celebrado como un gol por el Camp Nou, el que perdonó Gavi en ese mismo minuto. De Paul y Griezmann fueron quienes perdonaron las más claras de un Atlético con prisas, volcado aún a riesgo de regalar una contra, como la inmejorable que no aprovechó Lewandowski.

Con el partido trabado la precisión se antojaba más difícil todavía, en una cuenta atrás que saboreó el Camp Nou como media Liga. Los de ‘Cholo’, que reclamaron un penalti al final por una mano de Busquets, se quedan a cinco puntos del segundo puesto, mientras los de Xavi, en busca de una Liga cuatro años después, calman los nervios para seguir con la sartén por el mango.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: FC BARCELONA, 1 – ATLÉTICO DE MADRID, 0. (1-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso (Eric García, min.61), Balde; Busquets, De Jong (Kessié, min.78), Gavi; Raphinha (Ansu Fati, min.91), Lewandowski y Ferran (Pedri, min.61).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso (Reguilón, min.79), Carrasco; De Paul, Witsel (Barrios, min.60), Lemar (Saúl, min.67); Correa (Morata, min.60) y Griezmann.

–GOL:

1 – 0, min.44, Ferran.

–ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Marcos Alonso (min.28), Busquets (min.57), Raphinha (min.78) y Gavi (min.90) por parte del Barça. Y a Griezmann (min.75), Savic (min.80), Giménez (min.81), Barrios (min.83), Reguilón (min.84), Morata (min.87) y Saúl (min.94) en el Atlético.

–ESTADIO: Spotify Camp Nou, 80.965 espectador