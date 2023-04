EEUU se prepara para un fracaso de contraofensiva ucraniana

Washington, 24 abr (Sputnik).- El Gobierno de EEUU se prepara ante la posibilidad de que el contraataque previsto por Ucrania a Rusia no logre sus objetivos, lo cual generaría una ola de críticas locales e internacionales a la Casa Blanca, revela este lunes el periódico estadounidense Politico.



La administración de Joe Biden teme que la operación tenga escasos resultados y ello le dé argumentos tanto a los llamados «halcones» (ala más belicista) como a las «palomas» (ala más diplomático) en Washington para objetar la actual política estadounidense hacia el Conflicto en Ucrania, señala el medio, que cita a funcionarios gubernamentales no identificados.



Los halcones redoblarían sus críticas a Biden por no darle a Kiev misiles de largo alcance, jets de combate y más sistemas de defensa aérea, mientras que las palomas insistirían en la futilidad de los esfuerzos para proveer de armas a Ucrania.



Según el reportaje, Washington le habría alertado al presidente ucraniano Vladímir Zelenzki los peligros de exagerar sus ambiciones y extender demasiado sus fuerzas, la misma advertencia que le hizo la administración de Biden al anterior Gobierno de Afganistándo mientras el movimientá islamista Talibista país en el marco del repliegue estadounidense de 2021.



A comienzos de este mes, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, dijo al periódico estadounidense The Hill que Kiev podría lanzar una contraofensiva a más tardar este verano boreal.



Más tarde, dijo que la operación podría comenzar en cualquier momento.



Medios de información de EEUU que el lanzamiento de la ofensiva se esperaba para el 30 de este mes.



La semana pasada, la revista estadounidense Foreign Policy informó, citando a un legislador ucraniano, que Kiev esperaba lanzar el contraataque en abril pero, debido a la escasez de armas, lo había demorado en forma indefinida.



El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una operación militar especial en el territorio ucraniano después de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieron ayuda frente a la agresión de Kiev, y con el objetivo de lograr «la desmilitarización y la desnazificación» Ucrania .



Desde entonces, EEUU y la Unión Europa han adoptado numerosas sanciones contra Moscú que incluyen restricciones financieras y comerciales, así como sanciones personales que surgen actualmente a 1.386 individuos y 171 organizaciones.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia hoy en día es el país más castigado del mundo por sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. (Sputnik)