Cómo la tecnología ayuda a prevenir el lavado de dinero en las empresas financieras

Madrid, 24 abr (EP).- Es innegable que la gran mayoría de sectores y mercados de la sociedad actual se han visto beneficiados por los distintos avances tecnológicos y la digitalización. El financiero no sólo es uno de ellos, sino que también es uno de los mejores ejemplos al respecto. La automatización de muchas de las operaciones y las nuevas posibilidades para sus clientes han representado un enorme paso adelante en este ecosistema. No obstante, esta evolución también ha representado una puerta de entrada para diversas actividades delictivas. La batalla de las entidades que forman parte de este sector, así como de muchas instituciones públicas, contra estas conductas ilícitas, como el lavado de dinero, no se detiene.

La tecnología, a la que en ocasiones se responsabiliza de dar nuevas vías a los delincuentes para sus actos, también puede tener la solución para detenerlos y decantar la lucha hacia el lado de la legalidad. Sin embargo, no podrá hacerlo por si sola; necesitará la guía de expertos profesionales y un marco regulatorio más ajustado a las problemáticas actuales y su contexto. El primero de los elementos tiene que ver con la agilidad que ha aportado la digitalización al sector financiero, algo que ha multiplicado el número de operaciones y la velocidad de éstas. Es complejo introducir elementos de control que no hagan perder esta eficiencia actual; pero si estos elementos no tienen la operatividad suficiente, estamos ante una de las vías de entrada de las conductas reprobables, como puede ser el lavado de dinero.

Una situación que requiere un inequívoco compromiso

Evidentemente, hoy existen diversos métodos para analizar la procedencia y el destino del dinero de estas operaciones, más allá de los registros habituales. Las empresas cuentan con la ayuda de herramientas como el rastreador de IP, software específico, automatización de bloqueos y otras tantas. Combinadas con una serie de buenas prácticas, esta es la primera línea de defensa de estas entidades. Pero la modernización no puede detenerse, pues la tecnología tampoco va a hacerlo. La introducción de las criptomonedas y su carácter descentralizado ha obligado a muchos actores de este mercado a actualizarse, pues estas divisas digitales han resultado uno de los métodos más utilizados para el blanqueo de capitales: unos 8600 millones de dólares en tan solo un año a nivel mundial.

Antes de centrarnos en las opciones técnicas que nos ofrece la tecnología actual, cabe señalar que no debemos pasar por alto una problemática que complica notablemente la situación: la falta de un marco regulatorio de carácter más moderno, internacional y ajustado a una realidad cambiante. Nos referimos a una ley que pueda ser aplicable en la totalidad (o al menos en la mayoría) de países, con la aceptación y el compromiso de éstos, y que mantenga unas líneas maestras para luchar contra el lavado de dinero de forma eficiente, sin que los elementos digitales pierdan su naturaleza eficaz, pero estableciendo unos mínimos bien definidos y centrando su operativa en las medidas de control, el conocimiento y la colaboración entre los diferentes estamentos y estados.

Opciones técnicas que pueden decidir la batalla

Dicho esto, pasemos a algunas de las posibilidades que nos ofrece el marco tecnológico actual para luchar contra este tipo de conductas ilícitas. La prevención es un aspecto capital para esta lucha; incluso más que las medidas punitivas. La detección de patrones sospechosos de actividad financiera pasa por ser una medida nuclear para este objetivo. Afortunadamente, la implantación de nuevas herramientas digitales, como la Inteligencia Artificial (AI) o el Machine Learning, representan una poderosa aportación a esta batalla. Con ellas, la automatización de algunos procesos puede incorporar diversos elementos de control, como patrones de conducta, el análisis de datos o el estudio de pautas sospechosas. La capacidad de aprendizaje, además, dará nuevos recursos para adaptarse a la evolución de las tácticas delictivas.

Una de las grandes ventajas de las que hoy disponemos es que no se trata de métodos aislados, sino de sistemas y activos que puede trabajar conjuntamente. Un buen ejemplo de ello son la IA y el Big Data. La ingente información disponible sobre todas las operaciones realizadas puede analizarse en base a parámetros y patrones que resultan de gran utilidad para establecer nuevas medidas de supervisión. El Machine Learning también puede aportar el ajuste necesario para ver las variaciones y evoluciones de dicha información. De nuevo, volvemos a la IA para poner en marcha estos controles y disparar las alarmas en casos concretos, para proceder a activar las medidas cautelares sin afectar al resto de operaciones. En definitiva, actuaciones quirúrgicas, pero no exentas de efectividad.

Retos para el presente (y futuro inmediato)

Para ello, será preciso contar con una adecuada formación y un personal capacitado que supervise y establezca las guías de estas herramientas automatizadas. Este debe ser uno de los objetivos prioritarios de las entidades financieras. Reclutar, formar y reciclar al talento es vital para poder sacar partido a los activos tecnológicos que pueden formar la primera línea de defensa frente al lavado de dinero. Este pasa a ser uno de los grandes retos en la actualidad, pues la necesidad se centra en un tipo de personal especialista en herramientas muy novedosas.

También el Blockchain, la tecnología en la que se basan las criptomonedas (y otras tantas aplicaciones), tiene aplicación en la lucha contra el blanqueo de capitales. La transparencia cada vez es mayor y ofrece grandes posibilidades. Con más trazabilidad, y la sinergia con la AI, se pueden rastrear diversas operaciones y poner fin a esta vía para el lavado de dinero. Una vez más, la incorporación de profesionales con un nivel adecuado de actualización es vital para este cometido.

En definitiva, se trata de una actuación global. Si queremos aprovechar los recursos que nos brinda la tecnología actual deberemos de tener algunos elementos en cuenta: que la sinergia entre las diferentes herramientas es indispensable; que para poder sacar el máximo partido en su aplicación deberemos de disponer de personal formado y actualizado. Y que es necesario un terreno común en el que poder combatir contra el lavado de dinero, por lo que la legislación internacional debe crear unas líneas claras (aunque sean básicas) para poder actuar conjuntamente.