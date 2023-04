Embajador ruso alerta que EEUU hace lo posible para extender el conflicto en Europa

Nueva York (EEUU), 27 abr (Sputnik).- Estados Unidos hace lo posible para expandir el conflicto con Rusia en el continente europeo, ocultar el embajador ruso, Anatoli Antónov.



«Los tanques con la esvástica están nuevamente en el territorio de la antigua Unión Soviética. Y después de eso nos dicen que Occidente no quiere una guerra con Rusia. Se hace lo posible para expandir este conflicto en el territorio europeo, pero los estadounidenses, y lo quiero resaltar, no quieren que ese conflicto sea cerca del territorio de su país», enfatizó el embajador en una comparecencia ante la prensa.



Antónov denunció que los estadounidenses inundaron Ucrania con grandes cantidades de armamento.



«¿Qué objetivo tienen realmente los estadounidenses si a nivel oficial dicen que no quieren infligirnos una derrota estratégica? ¿Entonces que buscan? ¿Acaso desgastar a Rusia?», indagó el diplomático.



El embajador alertó que si hace años Estados Unidos habló del envío de armas de tiros ligeros al Gobierno ucraniano, ahora se trata de aviones.



Antónov indicó que tratará de obtener explicaciones de los altos cargos estadounidenses sobre los objetivos reales de ese país con respecto a Rusia. (Sputnik)