Comportamiento suicida en el trabajo, ¿cómo gestionarlo?

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) busca promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo a través de la sensibilización hacia la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Datos de las Naciones Unidas señalan que los accidentes laborales, el estrés, las largas horas de trabajos y las enfermedades relacionadas con el trabajo causan 374 millones de muertes al año y tienen grandes repercusiones tanto en el ámbito personal como en el familiar, no sólo desde un punto de vista económico, sino también con relación al bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo.

En ese sentido, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), en su rol de Ente Nacional de Normalización, genera normas técnicas, a través de los Comités Técnicos Nacionales (CTN), que ayudan a las empresas a poner la salud física y emocional de los colaboradores en el centro de la toma de decisiones, creando una cultura de prevención de seguridad y salud en el ámbito laboral.

“Los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo pueden ser abordados a través de lineamientos técnicos que ayuden a las empresas en el proceso de identificación, evaluación y control, mediante acciones que aseguren el bienestar integral de las personas trabajadoras; así como lograr un equilibrio entre la productividad laboral y la salud, generando que las empresas sean lugares seguros”, José Adrián Arroyo, gestor de proyectos en INTECO.

Las normas técnicas, desde la salud ocupacional y la higiene laboral, vienen a significar un aporte en la integralidad de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, es decir, que las empresas puedan visualizar, a través de estas, cómo ir a trabajar puede representar situaciones que impactan la integridad física, la emocionalidad, el proceso cognitivo y la psicología de una persona.

En este sentido, los factores psicosociales juegan un papel fundamental en la seguridad y salud en el lugar de trabajo, ya que, cuando impactan de manera negativa pueden llegar a ser detonantes de enfermedades físicas y emocionales, generando altos costos a la salud pública.

Es por esto por lo que el comité técnico nacional de factores psicosociales de INTECO ha generado normativas para un abordaje correcto. La más reciente es la norma INTE T123:2023 Guía para la gestión del comportamiento suicida en los lugares de trabajo, la cual tiene como objetivo ofrecer información sobre el comportamiento suicida (ideación, intento y suicidio consumado) con una visión general de las estrategias de prevenciones del suicidio centradas en el lugar de trabajo, buenas prácticas y herramientas prácticas.

“La norma es una guía para las empresas, de carácter público y privado, para que puedan gestionar el comportamiento suicida de las personas que trabajan: cuáles factores son los que deben atender en ese comportamiento, qué pasos seguir y desde qué rol, guardando la confidencialidad, respetando a las personas, no revelando información que pueda ser sensible; pero siendo solidarios en la observancia de sus personas, para entender que pueden haber algunos momentos en los que intervenir y, con ello, ponerle atención a algún comportamiento suicida que no estaban identificando. Es un aporte para derribar y atender un tema que sigue siendo tabú en la sociedad”, explicó Ingrid Naranjo, vicepresidenta del comité técnico nacional de factores psicosociales.

Algunas de las normas que dispone INTECO para que las empresas protejan su recurso más valioso, los colaboradores, son:

Norma Objetivo INTE T29:2016 Guía para la elaboración del programa de salud y seguridad en el trabajo INTE T3:2016/Enm 1:2018 Establece los requisitos para la señalización de los rótulos de seguridad que permiten la identificación de los medios de egreso, elementos de salvamento, área de refugio y de reunión, así como las condiciones de uso de dichas señales. INTE/ISO/TR 18690:2016 Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de seguridad y de trabajo. Está concebida para fabricantes de calzado, suministradores, empresarios y personas trabajadoras autónomas, técnicos de seguridad y usuarios. INTE T38:2016 Establece los sistemas de protección para evitar, eliminar o proteger caídas a distinto nivel de personas u objetos. INTE T30:2016 Establece los aspectos generales a considerar en una inspección de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. INTE T5:2016 Específica los criterios técnicos y las recomendaciones para una adecuada selección, uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento de equipos de protección ocular y facial. INTE T1:2016/Enm 1:2018 Establece las especificaciones para el uso de colores, símbolos, formas y dimensiones en la aplicación de la señalización de seguridad en los centros de trabajo. INTE T31:2016 Guía de verificación para el manejo y uso responsable de plaguicidas en los centros de trabajo en lo referente a la salud y seguridad de las personas trabajadoras. INTE T22:2016 Especifica las tasas mínimas de ventilación y otras medidas destinadas a proporcionar una calidad de aire interior aceptable para los ocupantes humanos y minimizar los efectos negativos para la salud. INTE/ISO 10075-1:2018 Define términos relativos a la carga de trabajo mental, incluyendo la presión (stress) y la tensión (strain) mentales, y consecuencias positivas y negativas a corto y largo plazo de la tensión mental. INTE T201:2019 Establece un procedimiento para que la persona empleadora y trabajadora prevenga, detecta y atienda el acoso laboral en el lugar de trabajo para evitar riesgos a la seguridad y salud en el trabajo. INTE T200-1:2019 Lineamientos conceptuales para la identificación, evaluación y atención de los factores psicosociales laborales, por parte de la persona empleadora, la estructura preventiva de salud ocupacional y la participación de las personas trabajadoras, como un lineamiento técnico en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Para conocer las normas técnicas con las que cuentan las empresas para fortalecer la seguridad y salud de las personas colaboradoras pueden ingresar al sitio web de INTECO.

(*) Colaboración de Inteco.org