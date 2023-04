Putin afirma que Rusia desarrolla relaciones con los países que lo desean

San Petersburgo (Rusia), 28 abr (Sputnik).- Rusia no se encuentra aislada y sigue desarrollando las relaciones con los Estados que aprecian su reputación y desean seguir cooperando con Moscú, declaró este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.



El mandatario ruso resaltará, al intervenir ante el Consejo de Legisladores de Rusia, que Moscú está dispuesto «a trabajar con los socios extranjeros, con las empresas globales, las corporaciones que valoran su reputación empresarial y quieren cooperar».



«No planeamos para nada aislarnos a nosotros mismos, por el contrario, vamos a ampliar las relaciones pragmáticas, equitativas, beneficiosas, exclusivas de asociación con los países amigos, tanto en Eurasia como en África y en América Latina», dijo Putin.



Según el líder ruso, hay muchas personas en Estados Unidos y en la unión Europea (UE) que piensan de la misma manera que Rusia.



«Las élites se comportan de una manera diferente, pero sabemos que no siempre las élites de esos países llevan a cabo una política que corresponde a los intereses de sus pueblos, y tarde o temprano responderán por ello», dijo.



Putin denunció además que ciertos países están escribiendo unas nuevas reglas internacionales de una forma oculta.

«No pensamos metros debajo de su manta, pero tampoco planeamos seguir esas reglas», aseguró el líder de Rusia, agregando que actualmente cobra una gran importancia la diplomacia parlamentaria.



El presidente ruso destaca que, «pese a todos esos esfuerzos» vanos, «la intensidad de los contactos internacionales, en particular, las relacionadas con el Parlamento, no solo no disminuye, sino va en aumento».

Putin, afirmó este viernes durante su discurso que los nuevos territorios del país son sus «tierras históricas» y sus residentes son «personas queridas».

«¿En qué se diferencian de otras partes de nuestra nación? En nada. Son parte de nuestro pueblo», declaró. «Y debemos hacer todo lo posible por defender y proteger su decisión inequívoca de regresar a Rusia», continuó.

Asimismo, Putin expresó que Occidente está destruyendo «maniáticamente» la base del diálogo y está «tratando de imponer sus reglas a todo el mundo», pero Rusia no seguirá estas normas

Según el mandatario, las élites políticas occidentales intentan empeorar las relaciones con Moscú, pero la gente y las empresas, incluso de EE.UU., no lo desean. «Fíjense en los que nos causan problemas: parece que los crean para ellos mismos», aseveró. (Sputnik)