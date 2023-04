Diputado asegura que Rusia no abandonará a Cuba en los problemas del combustible y granos

La Habana, 30 abr (Sputnik). – El jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Leonid Slutski, declaró que Rusia no abandonará a Cuba en los problemas del combustible y granos.



Una delegación de la Duma de Estado a la cabeza del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, llegó este sábado a Cuba en visita oficial. La delegación incluye a jefes de los comités pertinentes de la Duma y representantes de ministerios.



«Por cierto que no abandonaremos a Cuba en los problemas del combustible y los granos, tan necesarios en ese país», dijo Slutski a un periodista al comentar que Rusia, en este caso, esperaría ciertas concesiones.



En su opinión, los dos países deben incrementar la cooperación humanitaria.



«En particular, se debe aumentar la envergadura de la formación de estudiantes cubanos en los centros educativos superiores de Rusia», destacó el jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma de Estado. (Sputnik