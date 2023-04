Presidente de Colombia pide rectificar sistema de pensiones

Bogotá, 29 abr (Prensa Latina) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en rectificar el sistema pensional actual del país, pues no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país, publica hoy el sitio de Gobierno.

Por tal razón el Gobierno presentó el proyecto de Reforma Pensional Cambio por la Vejez, radicado ante el Congreso en marzo pasado, que tiene cuatro pilares fundamentales: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario, explicó.

¿A quién le paga el Gobierno el presupuesto para las pensiones? Se interrogó el mandatario. ¿A los más pobres? No, los más pobres no tienen pensión, el campesino cafetero no tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en las ciudades son poquísimos los pensionados en los barrios populares, resaltó.

En la clausura del XVI Congreso de Asofondos 2023, en Cartagena, recordó las normas legales adoptadas en 1993, que introdujeron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por los fondos privados de pensiones, y puntualizó que no dio los resultados planeados.

Los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. O sea, el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo. Hay que hacer un cambio. Y es de ley, esto es una ley. Entonces hay que hacer un cambio en el Congreso, señaló.

Recalcó que el sistema pensional de la Ley 100 de 1993 fracasó, porque no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país, trazado desde hace 30 años.