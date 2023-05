Asesor Virtual Huawei le ayuda a descargar apps fácilmente

San José, 2 may (Elpaís.cr).- Si en algún momento usted ha escuchado a alguien decir que las aplicaciones no funcionan en celulares Huawei, o que no se pueden descargar apps en estos teléfonos, esto puede deberse a rumores.

Por ello, Huawei pone a disposición de todos sus usuarios, el nuevo servicio llamado Asesor Virtual Huawei, donde todo un equipo de expertos de la marca, está listo para atenderlos y ayudarlos a resolver cualquier duda, a descargar apps y también a configurar su teléfono Huawei nuevo.

Tras la llegada de la tienda de aplicaciones AppGallery a los celulares Huawei, esta se ha convertido en una de las tres plataformas de descarga de apps más grandes del mundo. Desde entonces, millones de usuarios, en más de 170 países, tienen acceso a más de 1 millón de aplicaciones de variadas categorías como entretenimiento, estilo de vida, finanzas, compras, juegos, transporte, etc.

Actualmente, hay cerca de 500 apps costarricenses, que van desde servicios como los de banca, en los que se puede encontrar opciones como BAC, Banco Nacional y Promerica, entre otros; así como también, servicios tan gustados de comidas, como Taco Bell, Burger King y Pizza Hut, y muchas más.

Para descargar estas aplicaciones desde AppGallery, es muy fácil. Solo tiene que ir a la barra de búsqueda, escribir el nombre de la app, elegir la aplicación dentro de la lista de resultados, hacer clic en instalar y listo.

Esta experiencia de descarga de apps en celulares Huawei, cada vez es más sencilla, porque la marca, constantemente incluye diariamente más y más aplicaciones, para que los usuarios puedan disfrutar al máximo su celular Huawei con todo lo que necesitan en su día a día. Ahora los usuarios pueden tener más de sus apps favoritas desde AppGallery.

“Huawei ha sido una marca favorita de los costarricenses por muchos años. Y hay personas que quieren comprarse un celular Huawei nuevo, pero tienen dudas porque han escuchado rumores. A todos ellos, los invitamos a contactar a nuestro Asesor Virtual Huawei que los atenderá por WhatsApp para aclarar sus dudas, o a visitar nuestras tiendas, para que experimenten por ustedes mismos cómo se pueden tener las aplicaciones que necesitan, desde redes sociales hasta bancos, transporte y entretenimiento”, afirmó Rebeca Loría, Gerente de Mercadeo Huawei Costa Rica.

Para contactar al nuevo Asesor Virtual Huawei, los interesados solo deben de escribir por WhatsApp a los números 86-Huawei (8648-2934), 64-Huawei (6448-2934) y el 7135-9306. El servicio está habilitado de lunes a sábado, de 9am a 6pm. De esta manera, los expertos de la marca le atenderán de forma personalizada, revisando cada caso y cada consulta para despejar las dudas generadas por rumores, facilitándole la descarga de apps y ayudándole a que su celular quede configurado como usted lo requiere, para que lo disfrute al máximo.