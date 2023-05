Rusia vigila de cerca la situacion economica de EEUU

Moscú, 2 may (Sputnik).- Rusia vigila de cerca la situación de la economía de Estados Unidos, a la luz de posible impago, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



«Observamos que la economía mundial, la economía estadounidense sufre ciertos problemas, incluida una inflación alta con expectativas inflacionarias suficientemente elevadas. Obviamente que vigilamos de cerca la situación», dijo Peskov respondiendo a la pregunta de si a Rusia le preocupa la posibilidad del impago en EEUU dado que el techo de la deuda nacional vence el 1 de junio.



Agregó que no es la primera vez que Washington enfrenta una situación similar, al subrayar que «hasta ahora han encontrado soluciones».



El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) elevó las tasas de referencia de EEUU en un 0.25 por ciento en marzo, el noveno aumento en 13 meses. Eso llevó las tasas a un pico de 5 por ciento.



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció a una tasa anual de 5 por ciento el mes pasado frente a 5.1 por ciento previsto y al 6 de febrero.



Para el mes en sí, el IPC de marzo subió un 0.1 por ciento frente al 0.2 previsto y frente al 0.4 por ciento de febrero.



La meta de la Reserva Federal para la inflación es de 2 por ciento anual frente a la tasa actual de 5 por ciento.



Semanas atrás, los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank colapsaron provocando una crisis en el sector bancario de EEUU.



Casi simultáneamente, el banco First Republic enfrentó corridas de depósitos similares, lo que sugiere un contagio.



La crisis en la banca estadounidense adquirió una dimensión internacional después de que el famoso banco de inversión suizo Credit Suisse quebrara hace dos semanas y tuviera que ser comprado por su rival y compatriota UBS. (Sputnik)