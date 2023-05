La hora del histrionismo

Los procesos electorales de Costa Rica, aunque haya menguado la participación ciudadana, siguen siendo la expresión de la mayoría: la mitad a favor y la mitad en contra, los electores porque los que no asisten a las urnas no cuentan. Después de la elección de Oduber (1974-1978) fue en realidad la última elección presidencial. Luego vino Carazo un mesías de pacotilla que surgió como una salvación y antes de dos años era una verdadera pesadilla. Luis Alberto Monge, una elección contra el caracismo, que de hecho ya no existía en ese momento. Óscar I que fue una queja del “alcoaismo” contra el PLN, después la dupla de hijos de papi: Rafael Ángel y José María, inmenso fracaso de la política. Miguel Ángel y Abel, dos casualidades en nuestra historia; Óscar II un traspié de la oposición, Laura: error de cálculo de los Arias, estaba destinado a Otton Solis, luego el enojo de los votantes con dos errores garrafales, LGS y Carlos Alvarado, pésimos presidentes. Por último ante la auto imposición de José María como candidato del PLN, aparece un histrión y gana por un ocho por ciento. La gente estaba harta. Y repasando la historia de estos once procesos electorales, de los elegidos ninguno figuró por genial y eso si los Rodrigos empatan en histrionismo.

Tenemos que comprender que en un proceso electoral importa mucho el post elección. Nadie acepta al principio que se equivocó de candidato, porque se le achaca a la oposición los puntos de vista sobre el “elegido”, eso yo lo vi muy claro con Rodrigo Carazo el primer año de su mandato, luego quedaron como tres caracistas, incluso hoy por hoy un periodista muy conocido lo sigue defendiendo hepáticamente. Aun cuando los gobiernos del intermezzo: 1982-2022 no fueron buenos gobiernos, estuvieron dentro de nuestra acostumbrada mediocridad y la zona de confort.

El actual mandatario es a mi juicio un histrión, muchos lo aplauden por algunas medidas que han sido certeras, aunque con ellas se ha tapado la mediocridad.

Defendido por muchos y atacado por más, sabe muy bien que el pueblo ama esas poses, llenas de informalidad y de discursos contradictorios, aun despiertan el aplauso de un ochenta por ciento de sus electores.

Atacar a la prensa, no se, me parece una arma muy baja, la prensa es la prensa, no es canalla ni es santa: es prensa.

Tratar de distraer la atención de gente mal informada o desinformada, eso no indica nobleza, la mayoría de las personas beben en las aguas impuras de las redes sociales, de ahí no sale nada bueno.

Sin duda como nación estamos ayunos de partidos organizados y de líderes políticos, siempre fuimos así, además nuestra costumbre de hablar mal de “todos” los gobernantes, no es nueva.

Estamos entrando en aguas tormentosas, con un país endeudado por todos los frentes, con una delincuencia organizada in crescendo, dentro de un marco jurídico muy complicado, con cambios del clima que no sabemos hacia qué sitio nos lleva; una ola de violencia pavorosa, una inseguridad ciudadana monstruosa, una confusa economía, perdiendo parte de la institucionalidad que nos dio paz, no parece que sea un buen escenario para un histrión.

Me he cuestionado si el actual presidente sabía dónde estaba metiéndose, yo lo dudo, era un empleado del BM, ahí no se aprende solidaridad, se aprende a echar a andar programas económicos de corte capitalista in extremis.

La lucha eterna contra los grandes bancos multinacionales, voraces y vivaces representantes del gran capital y sus socios los bancos comerciales, nada bueno vi desde que se propuso de candidato un “empleado” del BM, si uno es suspicaz, pensaría que este presidente fue fraguado con antelación por los grupos poderosos de Costa Rica, se necesitaba alguien sin pasado, sin presente y sin futuro.

En este país todo pasa y no pasa nada, así fue, es y será nuestra idiosincrasia.

No dejaré este tema a medias, regresaré con un hipotético caso de desobediencia civil.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico