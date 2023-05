Algo está terminando

A quienes ya ni canas peinamos, porque se nos han ido cayendo, no nos parece que la situación actual tenga sentido. Quizá si con un pesimismo surrealista nos enfrentáramos a lo que nos rodea, podríamos con un racionalismo profundo colmado de fatalismo digno de B. Russell, creeríamos que como especie hemos llegado al final de nuestra etapa evolutiva.

La evolución, ese caleidoscopio de espejos rotos, no nos conduce a deducciones lógicas, no existe la lógica para enfrentar los asuntos irracionales.

La era tecnológica empezó hace milenios, quizá los egipcios y los cautivos israelitas, copiaron de los caldeos mucho secreto que les hizo la vida menos difícil. La evolución cultural ha continuado hasta nuestros días, no obstante amenaza a las nuevas generaciones con quitarles el trabajo.

Cualquier filósofo del siglo XIX o del siglo XX, podría haber esperado un mejor mundo (quitemos a Nietzsche y a Sartre: su pesimismo es enfermizo o su realismo es escalofriante), pero no estamos en estos días para creer que estamos mejor. Quizá habíamos llegado muy lejos y en ese larguísimo camino nos deshicimos de los fardos morales, nos estorbó la ética y desafiamos la idea de Dios, nos estorbaba para vivir como queríamos vivir y de ingenua manera les creímos a los científicos y a los intelectuales. Acabo de terminar un libro interesante sobre el “bosón de Higgs”, traducido como “La partícula divina”, nombre que no agrada a los científicos, menos aún las posiciones de muchos acerca de ese momento antes del bosón de Higgs: obliga a creer que en la nada había algo, no se puede decir entre los miembros de la comunidad científica. Aún recuerdo las caras de asombro de honorables colegas ante mi posición de “creyente”, no concebían que pudiese mezclar ciencia y fe. Me confesaba admirador de Pierre Teilhard de Chardin, ese genial sacerdote científico francés, inspiración a mi mente de colegial, esa confesión era vista con recelo por algunos amigos, especialmente inclinados a las ciencias sociales de la UCR.

Bien, mis estructuras mentales nunca fueron rígidas, quizá he sido bastante ecléctico (enemigo del dogmatismo), pero no ha sido óbice para mi desarrollo intelectual y cultural.

No piense que me extravié en divagaciones, no, es mi manera de narrar, regreso a la situación actual donde vemos a diario, una mayúscula pérdida de valores y un inmerecido sobre valorado estatus de los dirigentes políticos, asesinatos a diario en nuestras caras, un desprecio total por la vida humana. La “clase política” no sabe cómo manejar el mamotreto de estado que creó para medrar de sus ubres. La total inmovilidad del gobierno, aunado a un discurso grosero e irrespetuoso, nos está llevando hacia la desaparición de la institucionalidad que se creó en dos siglos, una manera chambona de gobernar nos está (ya nos) dividiendo en dos a los costarricenses: los chavistas y los anti chavistas, una polarización de la ciudadanía en medio de una escalada despiadada de la delincuencia, que hace dudar que tenga arreglo. No tengo duda de que algo está terminando, hemos entrado en un punto de no retorno, social, económica, moralmente, con una desesperanza generalizada que es muy mala consejera.

Desde luego no se debe achacar todo mal al gobierno actual, no, esto es “la suma de todos los males”: summum malum, lo peor es la ligereza con la cual el ejecutivo enfrenta nuestras realidades.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico