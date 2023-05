Desnutrición grave en niños de Haití sube un 30% a causa de la violencia, dice Unicef

Nueva York, 11 may (Sputnik).- La desnutrición aguda grave en niños y adolescentes de Haití aumentó un 30 por ciento este año a causa de la violencia armada, dijo el jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

«La violencia armada ha aumentado el número de niños, niñas y adolescentes en Haití que sufren desnutrición aguda grave, también conocida como emaciación severa, aumentó en el país en un 30 por ciento en comparación con 2022», dijo Unicef en un comunicado.

Según la Encuesta Nacional de Seguimiento y Evaluación Estandarizados del Socorro y las Transiciones (SMART, por sus siglas en inglés), que fue realizada este año, se espera que más de 115.602 niños y adolescentes sufran emaciación grave en 2023, frente a los 87.500 del año pasado.

La emaciación es la forma de malnutrición más mortífera; los niños que la sufren están demasiado delgados, tienen inmunidad baja, retraso del crecimiento, corren mayor riesgo de morir, presentan hinchazón del rostro, pies y extremidades, explica la Unicef en su página web.

Precio «más alto» en la capital

Uno de cada cinco niños y adolescentes sufre algún tipo de desnutrición en Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde en muchas comunas con elevados niveles de desnutrición aguda grave los menores de edad llevan la peor parte.

«En Haití, cada vez hay más madres y padres que ya no pueden proporcionar a sus hijos los cuidados y la nutrición adecuados, y los progenitores no pueden llevarlos a los centros de salud debido al aumento de la horrible violencia causada por los grupos armados. Combinado con el actual brote de cólera, cada vez más niños, niñas y adolescentes sufren desnutrición aguda grave con mayor rapidez, y morirán si no se toman medidas urgentes», dijo Bruno Maes, Representante de Unicef en Haití.

Unicef consideró que la violencia empeora a una «velocidad preocupante» e indicó que el conflicto ha restringido el acceso de los niños y adolescentes a la nutrición básica, los servicios sanitarios de agua potable, higiene y saneamiento.

La «crisis de desnutrición» se ve exacerbada por la persistencia de un brote de cólera; en Haití, se registraron más de 41.000 casos sospechosos, de los cuales el 46 por ciento son menores de 14 años, agregó.

Asimismo, advirtió que casi uno de cada cuatro niños y adolescentes sufre desnutrición crónica, conocida como retraso del crecimiento, por lo que no alcanzan sus capacidades físicas y cognitivas.

El fondo de ONU dice que necesita «urgentemente» 17 millones de dólares para ampliar la detección precoz de la emaciación infantil, adquirir 84.000 cajas adicionales de alimentos listos para el consumo y ofrecer un paquete de intervenciones en materia de nutrición, salud, agua, saneamiento e higiene, desarrollo de la primera infancia (DPI) y protección infantil.

«Un déficit de financiación podría poner en peligro de muerte inmediata la vida de más de 100.000 niños, niñas y adolescentes», agregó.

Sostuvo que hasta la fecha solo se le asignó el 15 por ciento de los fondos. (Sputnik)