La OMS cancela el estado de emergencia en el mundo por la viruela del mono

Ginebra, 11 may (Sputnik).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuló este jueves el estado de emergencia en el mundo por la viruela del mono.



El director general del ente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió en su cuenta de Twitter que la víspera tuvo lugar una reunión del Comité de Emergencia sobre la viruela del mono y le recomendaron declarar el fin de «la emergencia de salud pública de interés internacional».



«Acepté ese consejo y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial», señaló.



La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica –es decir, puede transmitirse entre animales y seres humanos– con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y pústulas en manos y cara.



La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.



En julio pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y afirmó que supone un riesgo moderado para todas las regiones del mundo, salvo la europea. (Sputnik)