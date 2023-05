Costa Rica debe unir esfuerzos para impulsar un plan de seguridad integral, coinciden expertos

San José, 12 may (EP/Estela Reyes).- Expertos en seguridad a nivel nacional e internacional coinciden en que Costa Rica tiene un reto muy grande para unir esfuerzos, luchar contra la criminalidad y seguir manteniéndose como el país más seguro de Centroamérica.

Durante el Primer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana que se realiza este 11 y 12 de mayo en el cantón de Garabito, Puntarenas, los distintos ponentes han llamado a las autoridades de Costa Rica a crear un plan de seguridad integral que prevenga la violencia a través de políticas públicas y programas que eduquen a la población, que incentiven la participación ciudadana y que prevengan la violencia desde donde se origina.

Durante este evento, el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, afirmó que Costa Rica ha invertido muy poco en la seguridad y que este tema no debe ser una tendencia política, ya que es el pueblo el que está sintiendo la violencia.

El jerarca reconoció que en materia de seguridad el Estado ha quedado debiéndole a sus ciudadanos porque la última política pública que se desarrolló en el país fue en el año 2011. Campos además se refirió a la mala gestión del Poder Judicial con respecto al monitoreo electrónico de las personas involucradas en robos, narcotráfico y asaltos violentos y que están en libertad.

Según el jerarca, se debe dejar a un lado la independencia de poderes de Estado y sentarse con la sociedad civil, para trazar una ruta desde los gobiernos locales y el pueblo, que es el que conoce los principales problemas que les afectan, para evitar que siga creciendo la violencia y de esta manera darles la oportunidad a los jóvenes de tener educación, trabajo y una vida digna.

“Para que más cárceles si los delincuentes están en la calle? O nos damos la mano y trabajamos juntos o este terreno lo va a ir ganando la criminalidad. La seguridad no es un susto político. Los que hemos recibido ya balazos hacer un operativo policial y detener a alguien no nos da miedo, lo que nos da miedo es que estas personas quedan libres. Las cosas van a cambiar cuando nos unamos porque si no hacemos un cambio los muertos podemos ser nosotros. No desaprovechemos esta oportunidad de actuar ahora, el sector público y el privado tienen que entender que si apostamos por una labor represiva únicamente, no vamos a avanzar, sino tomamos acciones vamos a llegar a un momento en el que tendremos miedo de salir porque afuera están disparando. Cuando tenemos que atacar la violencia con actividades represivas es porque todo el modelo preventivo falló”, aseveró el ministro.

Por su parte la diputada Luz Mary Alpizar, afirmó que la seguridad es un tema prioritario en la Asamblea Legislativa, que esta semana está impulsando el proyecto de Ley 23090, que busca dar una respuesta al crimen organizado en el país.

“La seguridad es un tema de todos los poderes de la República, de la ciudadanía, la prensa y todos los que conformamos el país”, resaltó la diputada.

Manuel Aquiles Garro Chacón, master en Derecho Constitucional y fundador de la Policía Municipal en Costa Rica y uno los más de 10 ponentes de este congreso, señaló que los problemas de inseguridad que tiene actualmente el país se han producido por las malas decisiones e improvisaciones que se han tomado desde muchos años atrás.

“No podemos comprometer la seguridad del país, la seguridad de Costa Rica se nos está escapando, necesitamos ampliar un nuevo modelo policial, crear políticas públicas sociales que se desarrollen para lograr una seguridad ciudadana óptima y hacer un frente nacional para todos juntos resolver este fenómeno tan complejo sino vamos a llegar a un momento en que nos vamos a matar unos a otros”, señaló el experto.

Del 1 enero al 19 de abril de 2023, Costa Rica contabiliza 261 homicidios, 76 más que en el mismo periodo en 2022, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). San José es la provincia donde se registra la mayor cantidad de crímenes con 69, seguido de Limón, en el Caribe, con 65.

Pese a que en recientes semanas el presidente de la República Rodrigo Chaves anunció la iniciativa denominada “Operación Costa Rica Segura”, un plan para enfrentar la inseguridad y el incremento del número de homicidios, lo que incluye más agentes de la fuerza pública en la calle, los expertos afirman que esta no es la única medida que se debe tomar sino mirar a una visión más integral desde la prevención, la educación, la inserción social, la salud y la generación de empleos.

Por su parte, Julio Corrales, experto en seguridad y Francisco González, empresario de Garabito y regidor de Garabito, quienes organizaron este congreso, afirmaron que esta iniciativa se creó para abrir espacios en los que se puedan impulsar iniciativas que prevengan la inseguridad en el país.

Durante este congreso participan ponentes expertos en seguridad de Chile, El Salvador, México, Colombia y Ecuador.