Gustavo Petro asegura que las reformas sociales en Colombia «no son un capricho»

Bogotá, 13 May. (EUROPA PRESS) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este viernes durante su discurso presidencial que «las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos».

«Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible?(…) ¿Por qué no unirnos todos los sectores y poderes del Estado para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos los colombianos y todas las colombianas?» ha explicado, refiriéndose a la reforma salarial, de pensiones y de sanidad que actualmente se están discutiendo en el Congreso.

También ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que respalden estas reformas: «Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales».

«Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este Gobierno. Es la hora de las familias colombianas. Es la hora de la paz de Colombia. Es la hora del pueblo» ha concluido Petro en su discurso.