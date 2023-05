Argentina: Cristina Fernández anuncia que no será candidata a presidente

Buenos Aires, 17 may (Sputnik).- La vicepresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner anunció el martes que no será candidata a la presidencia por el Frente de Todos en las elecciones del 2023, alegando que no sería «mascota del poder».

«Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal», publicó la ex mandataria en una carta publicada en su web personal, que colapsó.

Fernández advirtió que no entraría en un «juego perverso» con «fachada democrática» para que los jueces de la Corte Suprema dicten un fallo inhabilitándola o sacándola de cualquier candidatura para dejar al movimiento peronista «en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral».

La funcionaria ratificó que se trata de una decisión razonada y pensada, pues conoce cómo actuarán sus rivales, y experimentó en carne propia y de su familia con una persecución «atada con precisión quirúrgica al calendario electoral».

A su vez, llamó a la militancia del Frente a actuar con inteligencia para evitar caer en la trampa de proponer una candidatura prohibida por el Partido Judicial.

Los comicios presidenciales, por los que la ciudadanía argentina será convocada a elegir sus próximas autoridades nacionales, se celebrarán el 22 de octubre, y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos, se celebrarán el 13 de agosto. (Sputnik)