Piden a México documentos para migrantes devueltos por EEUU

Ciudad de México, 16 may (Prensa Latina) Representantes de migrantes regresados desde Estados Unidos por el Título 42 primero, y el 8 después, pidieron hoy al Gobierno de México documentación e identificaciones para permanecer legales en el país.

Se trata de aquellos que son aceptados en México tras ser expulsados por Estados Unidos y ser víctimas ya de las sanciones del título 8 de no poder ingresar por ninguna vía al vecino país del norte en cinco años.

Francisco Dangelo, director de la compañía Venemex, aseguró al periódico Milenio que si las autoridades no brindan documentos de identidad, trabajo o educación, los migrantes regresados que se queden en el país podrían convertirse en una población vulnerable que represente un problema para México.

Si no son productivos y no se integran a la sociedad, el Gobierno tendrá que buscar maneras de resolver su estancia en el país» advirtió el experto, quien explicó que uno de los principales problemas de los migrantes es no tener identificaciones para trámites de tránsito o adquirir un trabajo temporal.