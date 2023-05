Bretón, Rivera y Trotsky en México 1938 (I).

Notas político-culturales.

Primera parte.

El ameno, detallado, y a veces minucioso relato de Jean Van Heijenoort (como parte sus memorias publicadas bajo el título “CON TROTSKY De Prinkipo a Coyoacán” Ediciones IPS CEIP León Trotsky Buenos Aires 2014… Jean Van Heijenoort (1912-1986) fue un cercano colaborador de León Trotsky, durante muchos años) donde nos cuenta algunas de las dimensiones del encuentro entre el poeta, narrador y ensayista francés André Breton (1896-1966), una de las figuras más descollantes del surrealismo, durante el año de 1938, al revolucionario y escritor soviético León Trotsky (1879-1940) y al pintor muralista mexicano Diego Rivera(1886-1957), como parte de su visita a México que se prolongó durante varios meses, con quienes se reunió en varias oportunidades para discutir sobre el papel y la importancia de las artes en la vida social, con vistas a redactar y firmar un declaración común sobre el tema, en una medio de una época en que el realismo “socialista” tendía a imponerse en la Unión Soviética de los años treinta(la de las purgas y los Procesos de Moscú), nos da una idea general acerca de las coincidencias y las contradicciones que surgieron entre esos personajes históricos.

Entre los hechos y anécdotas a destacar está la pregunta que Van Heijenoort le hace al viejo líder bolchevique sobre la reunión que sostuvo, durante un viaje a Guadalajara, con José Clemente Orozco(1883-1949), otro gran muralista mexicano, con cuya obra pretendía dar una lección a Diego Rivera (el clan Rivera Breton, dice jocosamente Van Heijenoort), y Trotsky le responde lacónicamente, a Natalia Sedova y a él “ ¡Es un Dostoievsky!”(Van Heijenoort, op cit p.114)

El pintor Diego Rivera, fue quien jugó un papel esencial en la obtención del asilo para León Trotsky, durante los últimos meses del año 1936, en tierras mexicanas, otorgado por el presidente Lázaro Cárdenas, cuando ningún país quería recibirlo, por lo que se encontraba en la trágica circunstancia de lo que el propio Trotsky calificó, desde su salida de la URSS, con el nombre de “El planeta sin visado”, que fue el título del último aportado del texto de su obra autobiográfica MI VIDA fue además, y antes que nada un extraordinario muralista, habiendo expresado en el colorido de sus pinceles la presencia viva de la revolución mexicana, durante las décadas de los veinte, treinta, cuarenta y cincuenta del siglo anterior. Hay otro Diego Rivera, mucho menos conocido: el que pasó las primeras dos décadas del siglo XX, una época decisiva para culminar su formación como pintor que había comenzado en su natal Guanajuato, a edades muy tempranas.

En la casa guanajuatense donde nació Diego, convertida en un museo, se encuentra una exposición permanente de su obra, especialmente la de esos años europeos, cuando recibió numerosas influencias, incluida la del cubismo de Pablo Picasso, y otros pintores de la Belle Époque, anterior a la guerra mundial de 1914-1918, entre ellos hay un cuadro cubista de la figura del revolucionario del estado de Morelos, Emiliano Zapata.

Su invitado León Trotsky vivió en la Casa Azul de Frida, en la calle Londres de Coyoacán, desde su llegada hasta el mes de marzo de 1939, por lo que allí tuvieron lugar las sesiones del célebre Proceso (como un contra-proceso a la farsa de los Procesos de Moscú, cuyo resultado fue el envío al cadalso de la mayoría de la dirigencia bolchevique de 1917) que encabezó el filósofo y célebre pedagogo estadounidense John Dewey(1859-1952), cuyas sesiones se desarrollaron allí, durante el mes de abril de 1937. La comisión estuvo integrada además, según afirma Van Heijenoort, por el francés Alfred Rosmer, los alemanes Otto Rühle y Wendelin Thomas, el italiano Carlo Tresca y el mexicano Francisco Zamora, siendo Suzanne La Follete, de nacionalidad francesa, la secretaria de la comisión. Esa Casa Azul de Frida Kahlo tiene una historia más larga, rica y compleja que la que por lo general le cuentan a los visitantes. Se vive por lo general entre las mentiras y las verdades a medias, no nos hagamos falsas ilusiones, no hay una historia sino muchas que podrían ser verdaderas o no, menos aún lo son las llamadas historias oficiales de los regímenes totalitarios o de las despóticas monarquías de la antigüedad.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.