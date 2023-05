Música para Camaleones (II)

¿La evolución dirige a las masas o las masas dirigen la evolución? No lo sé, se trata de una realidad palpable, aunque nos sobrepasa con mucho. La sociedad de nuestros días no encuentra su sino, camina entre tortuosos senderos, demasiado aturdida por el consumo, por las modas que abruman a unos y deleitan a otros, por una era “iconoclasta” que no deja títere con cabeza: parecería que estamos entrando en una nueva revolución mundial, nacida de los incomprensibles altibajos de la economía familiar, nacional y mundial.

La realidad del cambio climático es apabullante, innegable, una verdad de perogrullo. Tenemos que vivir con nuevos esquemas climatológicos y producir de esa manera, el consumidor tiene que enfrentar crudas realidades que asombran y quizá hasta asustan; en los últimos diez siglos no teníamos un momento tan abrumador, según quienes estudian la evolución de la humanidad, pero hoy estamos atravesando esta serie de dificultades que sin embargo son retos que de una u otra manera se superarán.

No existe, al menos públicamente, alguna corriente que nos de una idea de algún camino(s) que podamos reemprender, tarde o temprano tendremos que ponernos de acuerdo, explotadores y explotados, si queremos seguir adelante. La historia de las ideologías de derecha y de izquierda, no cuentan más siglo y medio, no obstante han existido siempre, posiblemente desde el punto de vista analógico, Caín era de derecha y Abel de izquierda o al revés.

Muy pocas veces recordamos que los Habsburgo reinaron cinco siglos en Europa, que de no ser por la gran guerra (Primera Guerra Mundial-el efecto Sarajevo) estarían aún gobernando.

El Capitalismo de Estado implantado por Lenin, no podía sobrevivir, porque no se puede manejar una producción eficiente de lo que sea, sin una apertura o dicho de otra manera, únicamente en armonía se logra echar a andar la rueda de la fortuna de un pueblo o un país.

Equilibrio de fuerzas es una condición indispensable para el desarrollo de los pueblos, quizá ese fue el gran logro de la Guerra Fría. Después de la “Perestroika y el Gladsnot, comenzó una escalada de la economía de libre mercado en todo el mundo (quizá excepto Cuba, ese anquilosado mundo manejado por una familia) y desde luego eso trajo aparejado un desprecio por el bienestar común, primero el negocio y después el bienestar común. Muchos ignoran que sin bienestar habrá tarde o temprano malestar, ahí comienza el problema.

Hace muchos años, las desigualdades eran nimias, en apariencia, luego fueron acrecentándose y pasaron a ser asuntos de la vida diaria. Hoy por hoy vemos la competencia de los grupos sociales, en base al colegio de los hijos, los carros, la vivienda, la ropa, los viajes, lo lugares que frecuentan, etcétera, y hemos caído en una profunda inconformidad y competencia.

Durante muchos años el fundamento de la vida era ser profesional y conseguir trabajo en el sector público, hasta que este se convirtió en un verdadero botín político, una vez lleno no hubo más alternativa que la empresa privada hasta su saturación. Quienes manejaban los sistemas de pensiones, fracasaron y los convirtieron en incompetentes, alargaron la edad de jubilación y ahí la plétora rebasó la múcura y se derramó el líquido vital.

Ya las juventudes fueron vislumbrando un sombrío panorama, la IA no era la solución y sin embargo ahí estaba con sus cánticos de sirena, enamorando a la mayoría, dándoles esperanzas debilitadas por las inmensas masas necesitando lo mismo.

La pandemia vino a mostrar la debilidad de los sistemas sanitarios y de producción, creando un verdadero caos en la población. Los sistemas de transporte estaban obsoletos y lo peor fue que la tecnología demostró algo grave: “la gente no era necesaria”.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.