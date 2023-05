La derecho nunca reconoce nada

Columna Poliédrica

Hay gente que no comprende algo muy sencillo: la derecha nunca le va a reconocer a la izquierda absolutamente nada. Ponemos esa imagen dicotómica entre derecha e izquierda porque la mayoría de la gente la comprende, no obstante, se debe estar conciente que existen muchos matices ideológicos entre ambos extremos; dicho en palabras sencillas, está claro que no es tan simple como el pensamiento dicotómico supone, pero esa imagen de extremos es la que se ha usado históricamente, porque la mayoría de seres humanos le resulta fácil comprenderla.

Vivimos en una época en la que el pensamiento simple es el que prevalece. El analizar la realidad en su amplia complejidad resulta muy fatigoso y la mayoría de la gente quiere evitar la fatiga, razón por la cual utilizar categorías opuestas como bueno y malo, por ejemplo, permite que la mayoría de las personas se hagan una idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos; en efecto, es como volver a la Guerra Fría en que si estabas en occidente pertenecías al bando de los buenos y si estabas detrás de la cortina de hierro, según la ideología occidental, pertenecías al bando de los malos.

Lo mismo sucede con otras dicotomías. Si sos capitalista no solo lo eres sino que también tienes a la libertad como el valor fundamental que debe regir la actividad política o económica, ello contrasta con el deseo de justicia, en sus diferentes versiones, que priva en aquellos que abogan por una mayor equidad entre los seres humanos y que terminan siendo etiquetados como comunistas; en el primer caso, las personas pueden tener todos los bienes materiales que su dinero les permita adquirir y eso se considera que es una conducta coherente, en el segundo caso, la coherencia pasa (según los capitalistas) por despojarse de todos los bienes materiales para distribuirlos entre el resto de personas. Alguna vez hemos escrito sobre esta falacia que hemos denominado del izquierdista.

El problema es que la realidad no es ni blanca ni negra. Para entender la sociedad en que nos está tocando vivir, es necesario observar la gran cantidad de grises que existen; hay seres humanos de convicciones firmes y de ellos se sabe qué se puede esperar, sin embargo, existe una mayoría de personas que van actuar dependiendo de si una acción concreta les beneficia o no, es decir, en estos tiempos el interés general está de capa caída y solo se esgrime de manera retórica para capturar apoyos para iniciativas que benefician a grupos específicos pero que se revisten de todo lo contrario.

Vivimos un tiempo en que la decadencia se ha venido imponiendo en nuestra sociedad. La gente vive en otro mundo y de eso se aprovecha los grupos de interés, no cabe duda que los grupos económicos de derecha se han impuesto de manera clara; no obstante, como no puede ser de otra forma, su apetito por el dinero es insaciable y quieren seguir ganando a costa de las instituciones sociales, específicamente, aquellas relacionadas con la salud, la educación y la cultura.

Estos grupos jamás van a reconocer las bondades del Estado Social de Derecho. Para ellos el Estado debe circunscribirse a brindar seguridad a los habitantes en su territorio, no se debe meter en actividades económicas que el sector privado, según ellos, le corresponde desarrollar; este es el discurso que llevamos escuchando desde hace tiempo, pero que en la actualidad, se ha pasado de las palabras a la materialización de los negocios a costa del bienestar de la mayoría.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot