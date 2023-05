Hillary Clinton reconoce en edad de Biden factor contra su reelección

Washington, 23 may (Prensa Latina) La exsecretaria de Estado Hillary Clinton declaró que la edad del presidente Joe Biden es un factor que juega en contra de su reelección, destacan hoy medios de prensa.

Biden tiene un “buen historial” en el cargo, pero “la gente tiene derecho a considerar” su edad para reelegirlo en otro mandato, expresó Clinton durante una aparición en el Festival del Financial Times en Washington, D.C.

Clinton, quien se postuló sin éxito a la presidencia en 2016, habló sobre el momento en que Biden casi se cae al caminar por las escaleras durante la cumbre del Grupo de los Siete (G-7) en Hiroshima, Japón.

“Bueno, es una preocupación para cualquiera, pero hemos tenido presidentes que cayeron antes que son mucho más jóvenes, aunque ciertamente su edad es un problema”, apuntó la demócrata, de acuerdo con The Hill.

“Creo que él está decidido a dirigir. Tiene un buen historial que hace tres años la gente no hubiera previsto que se lograría y todavía no recibe el crédito que merece por lo que está sucediendo en el país, en términos de empleos y crecimiento y planificación para el futuro, con chips y otras cosas”, dijo al Financial Times.

“Obviamente, espero que se mantenga muy concentrado y capaz de competir en las elecciones, porque creo que puede ser reelegido, y eso es lo que todos deberíamos esperar”, aseveró.

Estos comentarios de Clinton se producen casi un mes después de que Biden anunciara que planea postularse para la reelección en 2024.

La edad es para muchos demócratas la mayor vulnerabilidad de Biden de cara a la campaña electoral por un segundo mandato en los próximos comicios de Estados Unidos.

El mandatario cumplirá 81 años en noviembre y tendría 86 al final de un segundo periodo en la Casa Blanca.

Ya es el presidente de más edad en la historia nacional, un récord que bate cada día en el cargo, acotó The Hill.

Su edad es fuente de ataques por parte de sus posibles rivales y medios de prensa están pendientes de cualquier desliz del gobernante, que ha dado muestras de pérdida de memoria, confusiones y ha tenido algunos percances como traspiés y caídas.

Por el lado demócrata lo desafiarán el abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr., y la denominada gurú de la autoayuda Marianne Williamson, que entraron en campaña en busca de la nominación del partido.

De la parte republicana, el expresidente Donald Trump (2017-2021) dio a conocer su tercera candidatura el pasado 15 de noviembre, y a inicios de este año lo hizo la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley. También quieren la nominación del Partido Republicano el locutor de radio Larry Elder, el empresario Vivek Ramaswamy; el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y Tim Scott, senador por Carolina del Sur. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sigue sin dar el paso oficial hacia la campaña, pero lo señalan como el rival más fuerte para Trump en la eventual lucha por el cupo en la boleta presidencial el venidero año.

El ex vicepresidente Mike Pence todavía mantiene el suspenso y el exsecretario de Estado Mike Pompeo (2018-2021) admitió que declinaba el reto porque no es su momento.

Los expertos auguran para 2024 el duelo revancha entre Biden y Trump, que, por cierto, para entonces tendría 78 años.