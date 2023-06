El presidente de Guinea Bissau defiende la transparencia del sistema electoral

Washington, 4 jun (Prensa Latina) Al incremento de las solicitudes en Estados Unidos para restringir o prohibir libros, se suma también ahora el riesgo de que los bibliotecarios de Arkansas sean enjuiciados si proveen material calificado por algunos como objetable.

Una nueva ley promulgada en ese estado, que entrará en vigencia en agosto próximo, pone fin a una protección que eximía a trabajadores de bibliotecas y educadores de ser procesados si usan textos o proporcionan literatura que a alguien le pueda parecer censurable.

También convierte en un delito menor, punible con hasta un año de prisión, que los bibliotecarios y libreros distribuyan algo que se ha definido como “artículo dañino” a un niño o adolescente.

Ante las nuevas disposiciones, un grupo integrado por bibliotecas, librerías independientes y editoriales presentó una demanda donde alegaron que el edicto “obliga a esas entidades a autocensurarse de una manera que es antitética a sus propósitos principales”.

“Este es un caso que tiene amplias implicaciones no solo para la capacidad de acceder a los materiales en las bibliotecas de Arkansas, sino también para los principios generales de nuestra democracia”, apuntó sobre la situación Skye Perryman, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Democracy Forward (Adelante la democracia).

Si esta ley entrara en vigor, los bibliotecarios podrían enfrentarse a la cárcel por no tomar medidas que violan flagrantemente la Constitución de Estados Unidos y también la de Arkansas, añadió citada por The New York Times.

Allison Hill, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Libreros, una asociación comercial de librerías independientes, consideró que la nueva ley podría tener un efecto escalofriante y conducir a un “Lejano Oeste donde cualquiera puede oponerse a cualquier libro, y un librero podría terminar con antecedentes penales”.

Según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, hubo más esfuerzos (mil 269) para retirar títulos de las bibliotecas en 2022 que nunca, y casi el doble que el año anterior.

Un informe de abril de la organización de libertad de expresión PEN America encontró cuatro mil solicitudes de eliminación de libros desde que el grupo comenzó a rastrear esas peticiones en julio de 2021.

La mayoría de los volúmenes cuestionados incluyen temas o personajes de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans y Queers, o abordan cuestiones relacionadas con el racismo.

En Florida, el pasado 10 de abril, una novela gráfica basada en el diario de la víctima del Holocausto Ana Frank fue retirada de la biblioteca de la escuela secundaria Vero Beach después de una queja de un padre, reportó la prensa local.

Asimismo, acorde con el diario Los Angeles Times, uno de los 15 libros más prohibidos en las escuelas este año es El odio que das, de Angie Thomas, que versa sobre una adolescente que es testigo de cómo un oficial de policía mata a su mejor amigo de la infancia.