Martinelli ejerce voto y aseguran que volverá al Ejecutivo panameño

Ciudad de Panamá, 4 jun (Prensa Latina) El exmandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ejerció hoy el derecho al voto en las elecciones primarias del partido Realizando Metas (RM), cuyos seguidores aseguraron que en 2024 volverá a la silla presidencial.

Entre otros tres precandidatos de la organización política a convertirse en la jornada en su abanderado a la jefatura del Estado en la consulta del próximo año, el exgobernante fue el primero en asistir a la mesa de votación 391, en la escuela Richard Neumann, en esta capital.

Al filo de las 10:30 hora local, la sola aparición de Martinelli destapó un caos entre centenares de medios de prensa local que apenas permitían el paso para tomar la primicia del momento, cuando el exgobernante recién operado de la columna vertebral, aseguró que triunfaría en las urnas.

La incapacidad médica a la que se acogió el exdignatario para no asistir al juicio por el caso New Business por lavado de dinero y por el cual la Fiscalía solicitó pena máxima, no le impidió votar, pues llegó caminando y sin mayor inconveniente al centro habilitado al efecto, incluso tanteando empujones de fotorreporteros y camarógrafos, constató Prensa Latina.

En dos etapas, RM definirá este domingo a su candidato presidencial y el 2 de julio próximo al resto de los cargos (diputados, alcaldes y representantes de corregimientos) de cara a los comicios de 2024.

Unos 234 mil 700 miembros del colectivo ejercían con normalidad el voto en 513 escuelas, que cuentan con 655 mesas de votación, ratificó a la prensa acreditada la delegada electoral Minerva Gómez, a cargo de la fiscalización de este proceso.

Además de Martinelli, otros aspirantes presidenciales de RM son Rubén Darío Campos, David Ochy y Francisco Ameglio, aunque muchos estiman que se tratará de un ejercicio formal en el que el exgobernante se coronará al final de la tarde.

Para concluir este acto, la Junta Nacional de Escrutinio de RM se instalará en el salón de eventos del Tribunal Electoral, mientras que el discurso del candidato ganador se efectuará en el capitalino Hotel El Panamá, una vez se conozca una tendencia irreversible en los resultados.

Sobre el juicio, Martinelli señaló que es algo burdo y falso, que destruirá la justicia, al tiempo que remarcó que le tiene sin cuidado el fallo que emita la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso.

“Ando bien jodido de mi columna, tengo que cuidarme”, comentó al ser consultado sobre su estado de salud y justificó que, en consecuencia, estuvo alejado de hacer campaña política.

Las otras tres organizaciones que realizarán primarias son el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), el venidero 11 de junio; Cambio Democrático, el 9 de julio y el partido Panameñista que elegirá todos los cargos el 23 de julio.

Los colectivos como Molirena, PAIS, Alianza, Movimiento Otro Camino y el Partido Popular (PP) realizarán otro tipo de evento como Congresos Nacionales para definir sus candidatos para la consulta del próximo año.

En marzo pasado, el exmandatario panameño Martín Torrijos (2004-2009) anunció que será candidato presidencial en 2024, pero con el respaldo del PP y al margen del PRD.

El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional (parlamento).

También con el voto decidirán sobre 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.