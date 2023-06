Tercerizacion de servicios médicos

Por supuesto que les voy a caer mal a los sindicalistas de la CCSS, aunque yo diré la verdad. Cuando me fui a estudiar a México, aún no existía la universalización de la Caja, creada durante el gobierno del doctor Calderón Guardia y “socializada” durante el gobierno de don Mario Echandi, la Caja había nacido para proteger a empleados en general que no podían costearse un servicio médico privado, ni eran protegidos por la caridad (Junta de Protección Social). Desde 1962 estuvo ese asunto hasta que en 1977 se llevó a cabo la universalización de la CCSS, sin embargo tardaría casi otros cinco años para que fuera real: cuando ya el comunismo en la URSS rodaba y la desmembraba en muchos países capitalistas (recordemos que la URSS fue un Capitalismo de Estado).

Los años pasaron perezosamente, como sucede todo en Costa Rica, muchos comenzamos allá por 1984 a tratar de hacer razonar a los gerifaltes de la institución, buscando poner en función un “Sistema de Capitación” como el de Reino Unido, no obstante el Corleone de ese entonces se opuso radicalmente (el aún presumía de ser maoísta, aunque ya Mao había muerto).

El mundo seguía girando, los presidentes nuestros gobernaban con la izquierda pero hacían negocios con la derecha, hablar acerca de los inmensos problemas de la CCSS, se convirtió en un dolor de cabeza, no porque estuviera quebrada (ni aún hoy está quebrada, lo que sí tiene mucho deterioro es el régimen de IVM, porque fue el que sostuvo al régimen de E y M, una cabezonada de esos dueños del sistema), el problema de la CCSS es que está prisionera de los gremios y los sindicatos, quienes causan mayores problemas con los amagos de huelga a los asegurados a quienes dicen defender, pero no defienden más que su status quo.

Ahora que se menciona “Tercerización” de servicios médicos, saltan de nuevo las nerviosas liebres. La mayoría de los colegas se han ido y se están marchando a la medicina privada, allí saben que sus servicios además de bien remunerados, son reconocidos como buenos. Admiro a don Francis Durman Esquivel, un empresario de verdad, ha creado un sistema hospitalario privado, que va creciendo como la espuma, accesible a mayorías y hoy por hoy está comenzando la misma empresa en la Ciudad de David, Panamá, con miras a extenderse por todo el país istmeño.

La tercerización únicamente beneficia al enfermo, dándole atención expedita, de buena calidad y más barata que la que la misma Caja produce.

Hace muchos años le dije a un Presidente Ejecutivo, que echaran la consulta externa a la calle: privatizándola, a precios razonables como lo ha hecho durante muchas décadas el INS, desde luego que no aceptó, ni me dio una sola razón para rechazar la idea (le estaba tocando sus intereses personales).

Hoy que se vuelve a hablar de tercerización, se revuelve el río (rio revuelto ganancia de pescadores), no se ha hablado de privatización, la idea es comprar servicios especializados de buena calidad, a precios más bajos que los que da la Caja misma.

No encuentro razón de que sigamos con un sindicalismo desfasado que únicamente defiende sus intereses, aunque estén equivocados.

Dentro del sindicalismo hay muy buenas personas y se que el movimiento sindical es una defensa contra la tiranía de patronos sin vergüenza. No creo en todo lo que dicen, porque muchos dirigentes han abusado, muchos echaron a la Compañía Bananera y sembraron la Zona Sur de pobreza. La CCSS merece un análisis incluyente, donde el asegurado pueda opinar.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico