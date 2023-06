Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws y Prince of Persia: The Lost Crown, destacan en el Ubisoft Forward

Washington, 13 Jun. (Portaltic/EP) – Ubisoft ha presentado sus últimas novedades en su evento anual Ubisoft Forwar entre las que han destacado Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws y Prince of Persia: The Lost Crown, como algunos de sus títulos principales, además de su nueva entrega de Assassin’s Creed Mirage.

La compañía desarrolladora de videojuegos ha anunciado este lunes los nuevos títulos y novedades que pondrá a disposición de los jugadores en los próximos meses, en un evento que ha tenido lugar en Los Ángeles (Estados Unidos), en el que también ha mostrado novedades que están actualmente en desarrollo.

En este sentido, una de las novedades con las que ha arrancado el evento es Avatar: Frontiers of Pandora. Un videojuego desarrollado por Massive Entretainment, propiedad de Ubisoft, en el que los usuarios podrán explorar el mundo de Pandora en una experiencia inmersiva en primera persona y de mundo abierto.

Así, durante la historia, tal y como se ha mostrado en un ‘gameplay’ los jugadores deberán defender y proteger su hogar frente a nuevos ataques de la RDA, además de descubrir lo que es ser un na’vy de Pandora y conocer las múltiples tierras, vegetación y animales que las habitan.

El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna y PC. Asimismo, tal y como ha anunciado la compañía, se lanzará el 7 de diciembre de 2023.

Otra de las novedades que más ha destacado ha sido la nueva entrega de Prince of Persia: The Lost Crown. Ubisoft ha mostrado nuevas imágenes del videojuego además de partes con ‘gameplay’, en las que ha detallado nuevas tácticas de lucha y combos para combates contra los enemigos.

Este título, que se basa en un videojuego de plataformas de acción de desplazamiento lateral, está ambientado en un mundo mitológico persa donde el jugador podrá manipular los límites del tiempo y del espacio. Tal y como ya se había anunciado, Prince of Persia: The Lost Crown estará disponible el 18 de enero de 2024 para PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Otro de los videojuegos más esperados ha sido Assassin’s Creed Mirage, la nueva entrega del clásico de Ubisoft. En esta nueva aventura, los jugadores encarnarán a Basim, un ladrón callejero que busca respuestas a sus visiones, lo que le llevará a acabar convirtiéndose en un Maestro Assassin.

Así, la narrativa se desarrollará en la ciudad de Bagdad que, según la compañía, ha sido recreada con precisión, donde el protagonista vivirá aventuras y dispondrá de nuevas formas de lucha para enfrentarse a los enemigos que no se han visto en otras aventuras.

Todo ello con un estilo muy similar a las primeras entregas de Assassin’s Creed, ya que se trata de una historia que hará a los jugadores volver a los orígenes, algo que se ha podido comprobar con más imágenes mostradas en el ‘gameplay’ durante el evento. Tal y como ya se había anunciado, se lanzará el 12 de octubre de este año y estará disponible para PC, PS5 y PS4, Xbox Series y Xbox One.

Siguiendo esta línea, también se han mostrado imágenes del primer título AAA de realidad virtual de la franquicia. Se trata de Assassin’s Creed Nexus VR, diseñado para ser jugado en los visores Meta Quest. Tal y como ha anunciado la desarrolladora, su lanzamiento está previsto para finales de este año.

Igualmente, continuando con la saga de Assassin’s Creed, el evento también ha contado con una versión de RPG de acción y aventura de mundo abierto para ‘smartphones’. Se trata de Assassin’s Creed Codename Jade, que se lanzará de forma gratuita tanto para móviles Android como iOS. En concreto, esta versión del videojuego se ha desarrollado junto con Level Infinite.

Por otra parte, el evento también ha contado con la nueva entrega de The Crew Motorfest, que se pondrá a disposición de los usuarios el próximo 14 de septiembre y que se podrá disfrutar en PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One.

Este tercer título de la saga incluye nuevas funcionalidades que se han podido ver a través de un ‘gameplay’. Asimismo, los jugadores podrán conducir a toda velocidad en carreras que se celebrarán en las calles de la ciudad de Honolulu en isla de O’ahu (Hawai), así como a través de la selva, la montaña o la playa con diversos paisajes.

Además, los usuarios también podrán personalizar sus coches y la experiencia de conducción, así como importar las colecciones de coches que hayan creado en títulos anteriores de la saga.

Otro de los videojuegos anunciados ha sido The Division Resurgence, el título que trasladará la experiencia de disparos y lucha a los dispositivos móviles. Tal y como ha adelantado Ubisoft estará disponible en otoño de 2023 y se podrá disfrutar tanto en iOS como en Android.

Como cierre del evento, Ubibsoft ha escogido una de las novedades más destacadas, cuyo título ya se conoció este domingo en el evento de Xbox Games Showcase. Así, la compañía ha presentado Star Wars Outlaws.

La historia estará ambientada entre los acontecimientos de El Imperio contraataca y El retorno del Jedi. En este marco, el jugador podrá explorar planetas únicos por toda la Galaxia encarnando a la protagonista Kay Vess, una «buscavidas» que vaga por la galaxia junto con su acompañante alienígena Nix, quien podrá llevar a cabo tareas de ayuda como buscar objetos o pulsar botones.

De esta forma, los usuarios deberán explorar, luchar contra enemigos, robar material valioso, esconderse en lugares secretos y también lograr pasar desapercibidos para no ser capturados. Asimismo, también podrá aceptar misiones de los sindicatos del crimen de la galaxia, sin embargo, cada elección que tome el protagonista influirá en su reputación. Todo ello en el primer mundo abierto de un videojuego de Star Wars, por el que se podrá viajar mediante naves espaciales y vehículos como las ‘speeder’.

Star Wars Outlaws estará disponible para el próximo año 2024 y se podrá disfrutar en Xbox Series X/S, PS5 y PC

No obstante, Skull and Bones ha sido otro de los anuncios del evento con una beta cerrada que estará disponible a partir del 25 de agosto. Asimismo, se han enseñado más imágenes de la historia de acción y piratería, con un nuevo trailer. Sin embargo, no se ha compartido más información sobre cuándo será su lanzamiento.

Just Dance también contará con una nueva entrega que se lanzará el 24 de octubre para Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X/S. En este caso, Just Dance contará con 40 canciones que han destacado este año para que los usuarios puedan disfrutarlas.

Además de todo ello, la compañía desarrolladora también ha contado con videojuegos como Mario Rabbids Sparks of Hope (que llegará a finales de año); Roller champions; Brawlhalla; Rocksmith+; Riders Republic; y Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una serie anime de Netflix que se estrenará a nivel mundial este año y que es una adaptación del sonado videojuego Far Cry.