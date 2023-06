Contradicción en modificación de municipios en El Salvador

San Salvador, 13 jun (Prensa Latina) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificó de histórica la reforma para reducir los municipios que debe aprobar hoy la Asamblea Legislativa, pese a las críticas de sectores opositores.

Bukele elogió el cambio que propuso el 1 de junio durante su mensaje al país y que ya había adelantado a finales de 2022 de modificar de 262 a 44 el número de municipalidades, un tema que hoy divide a sus compatriotas y que saldrá adelante en un legislativo que controla la mayoría de Nuevas Ideas y aliados.

La Asamblea votará por esta reforma histórica. Dios bendiga a El Salvador, escribió el gobernante en su cuenta en Twitter.

La víspera la Comisión Política del Parlamento abordó y aprobó la iniciativa introducida en el foro por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.

Desde 2022, los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), VAMOS y Nuestro Tiempo, manifestaron oposición a la propuesta aduciendo que tenía fines electorales.

Este martes, en declaraciones en el programa de entrevista Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña de Televisión, la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, dijo que la introducción del plan se hizo de manera «arbitraria y antojadiza”, y como dicen otros actores políticos tienen fines político-electorales.

La decisión que seguro aprobará la Asamblea busca concentrar mayor poder por parte del actual Ejecutivo, además, genera una gran trascendencia para la población ya que «aleja el Gobierno local de la gente», aseguró.

Las críticas de medios políticos opositores, de centros de estudios y de personalidades no faltaron en los últimos días, mientras sectores afines al gobierno señalan que es necesario el cambio para alcanzar un “mejor gobierno”.

La víspera, un artículo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en el diario La Prensa Gráfica (LPG), bajo el título “Los verdaderos motivos de la reducción de diputados y municipios”, analizó el problema y subrayó que no existió transparencia en la Asamblea Legislativa en el proceso de formación de ley, ya que se tramitó de manera atropellada mediante dispensas de trámite y consultas exprés.

Señaló el ente que en la reducción del número de diputados y cambios de municipios “los motivos que las fundamentan no han sido dados a conocer de manera transparente hacia la población por parte de la Asamblea Legislativa, ni se respaldan en un criterio técnico necesario en este tipo de decisiones”.

Apuntó el CEJ que los verdaderos motivos que llevaron a los diputados de la Asamblea Legislativa a reducir la cantidad de diputados y municipios en realidad no las sabemos. Porque aunque se repita una idea insistentemente, esta no se convierte en verdad si no existe una evidencia que la respalde, subrayó.