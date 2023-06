Ejemplar respuesta de López Obrador a cantante que le deseó la muerte

Ciudad de México, 19 jun (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio hoy ejemplar respuesta a un cantante que le deseó la muerte, y remató con una canción de Silvio Rodríguez Nunca he creído que nadie me odia.

En su conferencia de prensa, ya a punto de terminar, el mandatario hizo referencia a unas groseras declaraciones del cantautor nacionalizado mexicano y de origen cubano Francisco Céspedes quien le deseó la muerte entre otras cosas por haber recibido al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y darle el tratamiento que merece.

Ustedes saben que así como hay gente que no me quiere hay quienes me quieren mucho y cuando me faltan el respeto se molestan. Así son muchas cosas y más cuando se lleva a cabo un proceso de transformación como el que estamos realizando en estos momentos, explicó.

Me refiero, dijo al cantante Francisco Céspedes quien dio a conocer que no está de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo.

Lo he dicho muchas veces, continuó, que no soy partidario de la ley del Talión del ojo por ojo y diente por diente porque nos quedaríamos tuertos y sin muelas. Estoy a favor de lo que se escribía ante y después en el Nuevo Testamento de no responder a la violencia con la violencia, y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo.

La derecha, expresó, anda corajuda y nosotros felices, muy felices, y debemos entender esa circunstancia. No se puede ser feliz solo pensando en lo material, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. José Martí dijo que había que buscar el bienestar material y el del alma.

Pidió entender esa circunstancia y que la consigna es olvido no, perdón sí, y sobre todo debemos entender las circunstancias, y como dicen los filósofos y lo han sostenido, es la fe: somos yo y las circunstancias y si estas cambian cambio yo.

Entender eso siempre porque no hay palabra, discurso o texto sin contexto. Y estamos en una confrontación política, un debate, y hay posturas diferentes.

Después de proyectar el video con las fuertes e irreverentes palabras de Céspedes, López Obrador cerró su alegato con la canción de Silvio Rodríguez –“que me gusta mucho y que tiene que ver con esto”- dijo, en la cual el cantautor desgrana sus razones para pensar que nunca ha creído que nadie lo odia.