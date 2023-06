¡Hasta pronto, amigo!

Nunca estamos preparados afrontar la muerte sobre todo cuando ella nos toca la puerta. Es sencillo ofrecer condolencias, palabras de consuelo, principalmente en el caso de que la persona difunta, no es tan cercana (o no es familia directa) de nosotros. Ahora bien, si se trata de un amigo incondicional, la tarea es complicada porque debemos aceptar la realidad de la situación para tratar de continuar nuestro camino sin él.

Me refiero a la repentina, inesperada y dolida partida de nuestro querido Rogelio Cedeño Castro, quien es conocido como colaborador en estas páginas; así como por su prolífica carrera, como sociólogo, sindicalista, profesor universitario y analista político. Aunque departí muy pocos años con él, considero que a ambos nos unió una profunda amistad.

Aunque Rogelio siempre se autodenominó políticamente como anarquista, yo lo ubicaría en el espectro político como de izquierda, puesto que siempre simpatizó con los gobiernos del socialismo del siglo veintiuno, en América Latina. También, defendió el proceso de la revolución cubana, además, de los gobiernos populistas de Venezuela. Aunque nunca me contó las peripecias que vivió en Chile, eso no significó que rehusara viajar de nuevo al cono sur, o comentar los cambios políticos que surgieron en el subcontinente, posteriormente en la última década, del presente siglo.

Su vida como activista y académico, está colmada de éxitos. Defendió las causas populares, así como los derechos sociales de las minorías oprimidas por la oligarquía nacional. Pude ser testigo además de dar cuenta de que en sus clases, promovió el debate, la discusión de ideas y visiones de la realidad nacional de forma pacífica, respetuosa, analítica.

Él despertó en mí, una conciencia crítica: es decir, no aceptar el mensaje de las noticias que recibimos de los medios de comunicación masiva, sino de explorar más allá para forjarnos un mejor criterio, que para él era objetivo, yo diría más bien, distinto. Gracias a nuestras charlas de café, me impulsó a escribir; a no quedarme callado, a denunciar, a criticar aquellos que está mal, pero también, a defender y a apoyar lo que está mal. Gracias a sus lecciones, a sus consejos, estudié a grandes autores como Comte, Durkheim, y especialmente a Weber, del cual Rogelio incorporó su teoría para comprender la sociedad costarricense.

Rogelio, fue un hombre de familia. Procreó dos hijos excelentes profesionales, gentiles, cariñosos. Tuve la dicha de compartir con él, paseos dentro y fuera del país; sobre todo a Panamá y a Nicaragua (a la cual siempre le mostró un gran cariño). También, yo lo ayudaba con el inglés que parcialmente aprendí; sin embargo, él me resarcía el favor, ayudándome a comprender mejor el francés, que sí dominaba a la perfección.

Rogelio fue responsable de que me enamorara de los libros. Mi pequeña biblioteca, está abarrotada de documentos de diversa índole, a tal punto, que ya no tengo espacio para más. Muchos de ellos, “prestados” por él, los cuales yo valoro muchísimo.

Todos lloramos la perdida de Rogelio Cedeño Castro. Pero los que tuvimos el privilegio de tratar con él, sabemos la calidad de persona que fue. Tengo la conciencia tranquila, de que siempre le di las gracias por sus consejos, también de intercambiar puntos de vista, además le expresé la admiración que yo sentía por él.

Esto no es un adiós, ni tampoco es una despedida. Es tan sólo una etapa más de la vida. Porque la huella que marcó la vida de Rogelio es tan profunda, que lo hace imposible que lo lleguemos a olvidar fácilmente. Atrás quedan generaciones de profesionales que ayudaste a formar. Y los que somos parte de tu familia, nos reconcilia la satisfacción de que no olvidemos las luchas sociales por las cuales creiste hasta el final, que son actualmente las bases de la democracia en nuestra querida Costa Rica. ¡Hasta pronto, amigo!

(*) Federico Calderón Chaves es estudiante de Ciencias Políticas de la UCR.