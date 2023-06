Nueva noche de violencia en Francia deja 80 detenidos

París, 29 Jun (Sputnik).- Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en Francia se hicieron más violentos durante el segundo día de protestas desencadenadas por la muerte de un adolescente a manos de un agente de policía el día anterior. Así, durante el miércoles y la madrugada del jueves estallaron fuertes choques e incendios en varias ciudades del país.

De acuerdo con medios locales e imágenes publicados en las redes sociales, durante la jornada se registraron grandes incendios en la ciudad de Toulouse. Los manifestantes también incendiaron contenedores de basura y varios coches, así como levantaron una enorme barricada en la avenida que sale de la plaza principal.

En la ciudad Nantes, un centenar de personas se concentraron frente a la comisaría central gritando «Justicia para Nahel» -el nombre del adolescente asesinado-, mientras que en la ciudad de Lille decenas de manifestantes se concentraron también frente a la prefectura de la Policía para protestar contra los «crímenes policiales».

Además, en la ciudad de La Courneuve, se levantaron unas veinte barricadas e incendiaron un camión, al tiempo que en el municipio de Le Blanc-Mesnil fueron incendiados un autobús y un vehículo de construcción.

El aumento de las tensiones también se produjo en Niza, donde fueron atacados la comisaría y unos vehículos policiales. Se reporta que unas 30 personas también levantaron una barricada e incendiaron contenedores de basura.

Al mismo tiempo, en el departamento de Essonne, los manifestantes detuvieron un autobús y pidieron al conductor que lo pusiera en medio de una intersección para prenderle fuego. Así, después de que los pasajeros abandonaran el autobús sin que nadie resultara herido, el vehículo fue incendiado, lo que provocó una interrupción de los servicios de transporte.

BREAKING: Continued riots in Nanterre, France, over police killing of teenager. pic.twitter.com/MdsBfJvDxq

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 29, 2023