Destacan gesto de cubana de dar medalla a atleta mexicana

Ciudad de México, 29 jun (Prensa Latina) El gesto de la atleta cubana Laina Pérez de rechazarla medalla que ganó por reglamento y cederla a la mexicana Ale Cervantes tiene hoy emotiva repercusión en este país.

El periódico Medio Tiempo, que inserta una crónica del hecho, señala que en Centroamericanos se estipula que ningún país puede acaparar los tres puestos de un podio, por lo que el cuarto será el que reciba el bronce.

La cubana Pérez regaló uno de los momentos más especiales en los XXIV Juegos Centroamericanos de San Salvador al rechazar la medalla de bronce que se le había otorgado gracias al reglamento, y la cedió a la mexicana Alejandra Cervantes, a quien le correspondía deportivamente.

Recuerda que Andrea Ibarra y Alejandra Zavala se habían quedado con los primeros dos puestos en la prueba de pistola de aire individual femenil, mientras que Cervantes superó a Pérez en la lucha por el tercer puesto.

Al final, las tres mexicanas se quedaron con las preseas que ganaron en competencia, gracias a la muestra de ‘fair play’ de la cubana. Las declaraciones de la cubana son conmovedoras y ejemplarizantes.

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, mencionó la cubana.