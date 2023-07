La abuela del joven asesinado insta a renunciar a la violencia en protestas francesas

París, 2 jul (Sputnik).- La abuela del joven de 17 años asesinado en Nanterre por un policía el martes, Nadia, pidió en una entrevista con el canal BMFTV que los manifestantes que pusieran fin a la violencia en curso.

«Solo culpo al policía que mató a mi nieto. Es bueno que la policía esté aquí. A las personas que lo rompen todo, les digo: ¡deténganse!. Utilizan el pretexto de Nahel (nombre del adolescente asesinado). Es necesario que paren, que no rompan vitrinas, que no rompan escuelas, que no rompan autobuses con madres», instó.

La mujer agregó que confiaba en la justicia francesa y en que los participantes en los disturbios también serían llevados ante la justicia por sus acciones.

«Tenemos que calmarnos. No queremos que rompan nada. Que esos jóvenes se sientan tranquilos», subrayó la abuela del joven fallecido.

El Ministerio del Interior de Francia informó previamente de más de 700 detenciones y 45 agentes heridos en la noche del sábado a este domingo debido a los disturbios.

La violencia urbana en Francia se desató el 27 de junio, tras la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. La detención del agente, que será investigado por homicidio doloso, no calmó los ánimos.

Desde el martes pasado, los radicales incendiaron o vandalizaron miles de vehículos, cientos de tiendas y oficinas bancarias, así como decenas de ayuntamientos y escuelas a lo largo del país. (Sputnik)