La red social Threads acumula cinco millones de usuarios en cuatro horas

Washington, 6 jul (Sputnik).- Cinco millones de personas se registraron como usuarios de Threads en las cuatro primeras horas tras el lanzamiento, comunicó el empresario estadounidense Mark Zuckerberg.

«Acabamos de alcanzar 5 millones de (usuarios) registrados en las primeras cuatro horas», publicó Zuckerberg en su cuenta de Threads.

Zuckerberg no oculta que la nueva aplicación de mensajes será un rival de Twitter.

«Creo que debería haber una aplicación de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de personas. Twitter ha tenido la oportunidad de hacer esto, pero no lo ha logrado. Con suerte, lo haremos», comentó el miércoles en una publicación citada por el diario The New York Times.

La aplicación admitirá más de 30 idiomas, incluidos inglés, chino y ruso.

Su interfaz, como se puede ver en las imágenes de la página, tiene características similares a Twitter, hasta los íconos de verificación azul que confirman a los usuarios.

La medida se produce en medio de los nuevos límites de Twitter para la lectura de publicaciones, que según Elon Musk son necesarios para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema.

Los usuarios de Twitter expresaron su ira respecto a los nuevos límites. (Sputnik)