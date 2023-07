Las razones de Biden para descartar la candidatura de Ben Wallace como jefe de la OTAN

Washington, 7 jul (Sputnik).- EE.UU. rechazó la candidatura del ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, a nuevo secretario general de la OTAN, según informa el diario The Telegraph.

En los últimos meses, Wallace ha sido uno de los funcionarios europeos que más ha insistido en el suministro de armas a Ucrania y muchos especularon sobre su posible nombramiento como nueve jefe de la Alianza Atlántica.

Sin embargo, en ocasiones, el ministro de Defensa británico impulsó iniciativas sin consultar previamente a Washington, lo que habría molestado a las autoridades del país norteamericano. Según The Telegraph, el punto de inflexión ocurrió cuando Reino Unido y Países Bajos anunciaron el pasado mes de junio un acuerdo para suministrar a Kiev cazas F-16 de fabricación estadounidense. El pacto también incluye el entrenamiento de pilotos ucranianos para operar esos aviones de combate.

Esta decisión «acabó con cualquier esperanza» de que EE.UU. apoyara la candidatura de Wallace, señala el periódico. Posteriormente, Washington aprobó la iniciativa británica-neerlandesa e incluso anunció que participaría en la formación de los pilotos ucranianos.

Raíces irlandesas de Joe Biden

Por su parte, Daily Mail reporta que las raíces irlandesas del presidente estadounidense, Joe Biden, jugaron un papel clave en la decisión de no apoyar la candidatura de Ben Wallace. El ministro de Defensa formó parte del Ejército británico durante el conflicto de Irlanda del Norte (1968-1998).

Asimismo, The Telegraph plantea la posibilidad de que dicha candidatura estaba destinada a fracasar, debido a que la Unión Europea no la habría apoyado por tratarse de un ciudadano de un país que no es miembro del bloque comunitario.

Anteriormente, Biden comentó que le gustaría ver a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al frente de la OTAN, pero la funcionaria europea dijo que no le interesa el cargo. Entre tanto, los Estados miembros de la Alianza Atlántica prolongaron esta semana un año más el mandato de Jens Stoltenberg como secretario general del bloque militar. (Sputnik)