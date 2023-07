Gobierno de la Ciudad de México tiene 16 pretendientes

Ciudad de México.- Si no me toca o no me alcanza para la Presidencia de la República es más que suficiente la del gobierno de Ciudad de México, parecen coincidir, hasta ahora 16 pretendientes.

Telediario ha hecho un trabajo de investigación al que nos vamos a remitir, es de mencionarse que en este proceso el Pardo Acción Nacional (PAN) lleva la carga de la decisión.

A tres meses de que comience formalmente el proceso electoral 2023-2024 para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya se han manifestado 16 pretensos, entre ellos, funcionarios, alcaldes y legisladores federales.

Empecemos por los posibles candidatos por Morena 1. Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria del Bienestar del gobierno parece ser la única integrante del gabinete.

2. Omar García Harfuch: secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se ha descartado en diversas ocasiones, sin embargo, su nombre es uno de los que más suenan tras la designación de Martí Batres Guadarrama como actual mandatario de la capital.

3. Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa ha mostrado su interés en diversas ocasiones.

4. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena ya cuenta con experiencia en el gobierno de la Ciudad pues fue parte del gabinete de Marcelo Ebrard

5. Lázaro Cárdenas Batel, excoordinador de Asesores de la Presidencia de la República, también comenzó a sonar para la jefatura de Gobierno.

6. Miguel Torruco Garza, diputado federal de la LXV Legislatura, coordinador de Comunicación Social en el proceso presidencial de Claudia Sheinbaum.

Por el PAN, estos son los personajes que han comenzado a levantar la mano para participar en las elecciones de 2024 para la jefatura de Gobierno.

7. Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez ha mostrado ya su interés por contender.

8. Kenia López Rabadán, la senadora panista sonaba junto a Xóchitl Gálvez, pero esta última confirmó que buscará la candidatura presidencial.

9. Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo.

10. Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien está en campaña desde que inició su mandato.

Por el alicaído Partido Revolucionario Institucional, PRI, suenan:

11. Adrián Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa, luego de que ya ha sido mandatario de la demarcación en cuatro ocasiones.

12. Xavier González Zirión diputado del PRI, quien suena entre los miembros del partido como una opción para tomar la candidatura en la Ciudad de México.

13. Cynthia López Castro, también diputada federal, es una de las únicas mujeres que podrían aspirar a contender por la jefatura de Gobierno.

Por el PRD los posibles candidatos son:

14. Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputado federal y con toda la intención de lograrlo.

15. Nora Arias Contreras, la actual presidenta del PRD en la Ciudad de México y exjefa delegacional de Gustavo A. Madero sería uno de las principales.

16. Víctor Hugo Lobo Román, también exjefe de la delegación. Gustavo A. Madero es otro de los fuertes

Sin embargo, es de tomarse en cuenta, por los acuerdos en el llamado Frente Amplio por México que conforman PAN, PRI y PRD, que será Acción Nacional quien decida finalmente al candidato en la Ciudad de México a suceder a Martí Batres Guadarrama.

(*) Teodoro Rentería ArróyaveColaboradior de Prensa Latina. Periodista y escritor mexicano