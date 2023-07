Fallo que avala reelección presidencial en El Salvador debe ser cumplido, dice magistrado

San Salvador, 13 jul (Sputnik) El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) Noel Orellana afirmó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilita la candidatura a la reelección del presidente, Nayib Bukele, debe ser cumplida o, de lo contrario, la institución cometerá un delito.

«No es una interpretación, es una orden que el tribunal constitucional le está dando al Tribunal Supremo Electoral, que, si en caso el ciudadano presidente decidiere participar en una elección, en un nuevo período, tendrá la obligación de inscribirlo», dijo Orellana en declaraciones difundidas este jueves por el periódico local Diario El Salvador.

La Sala dictaminó sobre el asunto el 3 de septiembre de 2021, cuatro meses después de su elección por la actual Asamblea Legislativa el mismo día de su toma de posesión, el 1 de mayo de ese año.

La sentencia 1-2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, referida a la reelección presidencial, debe cumplirse, pues «las resoluciones de los tribunales se cumplen, me guste o no me guste», enfatizó Orellana, según el reporte de la publicación, que reseña en extenso una entrevista al magistrado en el canal 67 de la televisión por cable.

«Si las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no cumplen una resolución, estamos cayendo en un delito que, por ejemplo, en el Código Penal es de desobediencia a sentencia emanada del tribunal superior», agregó.

La posición de Orellana ha sido compartida en público por otros tres magistrados del TSE, entre ellas su presidenta, Dora Esmeralda Martínez.

Bukele anunció su decisión de buscar un segundo mandato consecutivo el 15 de septiembre de 2022, durante el discurso en ocasión de los 201 de la independencia nacional y de los demás países centroamericanos del colonialismo español.

La oposición califica esa decisión de contraria a la constitución de la república, y asegura que en al menos seis artículos de la carta magna está sustentada la alternabilidad en el poder e inhabilitan la reelección consecutiva.

No obstante, el analista político Isaac Ortega dijo este jueves en una entrevista en la cadena de televisión Megavisión que, hasta la fecha, no se ha presentado ante la Fiscalía General de la República demandas o denuncias contra las aspiraciones de Bukele de lograr un segundo mandato.

El mandatario fue ratificado como candidato presidencial en las elecciones internas del gobernante partido Nuevas Ideas, que fundó en 2017, cuando mantiene niveles de aprobación en las encuestas en torno al 90 por ciento, un nivel de popularidad sin precedentes en la historia del país.

Los partidos de la oposición tienen programadas sus internas para este fin de semana, cuando se someterán a la consulta de los afiliados las otras tres candidaturas anunciadas hasta la fecha, una del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de izquierda, y dos de fuerzas de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista y el partido Nuestro Tiempo.

Las elecciones generales se realizarán en dos fechas: el 4 de febrero del año próximo, las presidenciales y legislativas; y el 3 de marzo siguiente, las municipales y para el Parlamento Centroamericano, así como una segunda vuelta de ser necesaria. (Sputnik).