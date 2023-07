Costarricenses, estamos en guerra

Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario:

el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible

monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están

succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos,

a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera

de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar

el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando

a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la

pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos

del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica

y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como

resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se

convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de

odio y saña.

Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes

sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en

directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas

de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.

Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un

milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se

necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.

Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya

pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense.

Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada

conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento

entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios.

Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado

es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar

a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse

como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son

tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la

violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para

tirar puentes, no para dinamitarlos.

El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para

sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres

capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha

contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías

profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio

nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional

de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el

desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de

hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de

formación superior de las policías con el apoyo internacional de

Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están

sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han

aprendido mucho de lo que hay que hacer.

Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa

privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear

empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más

humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al

enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y

las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de

incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y

prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a

crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica

nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para

incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un

empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la

autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la

mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que

se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de

iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese

campo.

Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo

este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico

y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se

ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades

posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores

diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el

Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las

leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido

que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables

beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.

Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de

las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme

responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes

que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los

programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir

seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por

fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es

motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus

estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de

nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas,

en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de

nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que

otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son

buenos ejemplos.

Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber

abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más

importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos

olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se

asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario

para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus

frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a

pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.

Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor

presidente, por favor, con todo el respeto, no siga atacando a la

institución que vela por la salud y las pensiones de millones de

costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra

declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro

Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los

microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto

de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria

institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una

pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos

protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a

lo mejor que tiene este país.

(*) Dr. Álvaro Salas Chaves es médico, docente universitario y ex Presidente CCSS.