Ucrania asegura que recuperará Crimea «tan pronto como tenga la oportunidad»

Kiev, 14 Jul. (EUROPA PRESS) – El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha asegurado este viernes que tratará de recuperar la península de Crimea «tan pronto como tenga la oportunidad».

«Tan pronto como tenga la oportunidad, haré algo. No me importa, nadie me detendrá», ha aseverado Zaluzhni en declaraciones para el diario estadounidense ‘The Washington Post’.

El alto mando militar ucraniano ha destacado así su intención de recuperar este territorio a pesar que desde Occidente no se tienen garantías de cuál podría ser la respuesta rusa en tal caso, recoge Ukrinform.

En este punto, Zaluzhni ha aprovechado para redoblar el llamamiento de Ucrania a sus aliados para que les suministren armamento. «Cuanto más pueda disparar Ucrania (…) menos pérdidas sufrirá», ha dicho.