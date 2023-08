Lukashenko descarta que los mercenarios del Grupo Wagner en Bielorrusia avancen hacia la frontera polaca

Minsk, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este martes que los mercenarios del Grupo Wagner –alojados en el país tras el intento de rebelión en Rusia– no tienen previsto dirigirse hacia la frontera con Polonia, sino que su papel pasa por instruir a las Fuerzas Armadas bielorrusas.

«Escuché recientemente que Polonia se ha vuelto loca porque supuestamente algún destacamento venía aquí (a la frontera), hasta cien personas. Ningún destacamento del Grupo Wagner de cien personas se ha mudado aquí», ha aseverado Lukashenko en declaraciones a los medios desde la frontera.

Sin embargo, Lukasehnko sí que ha informado de que los mercenarios del Grupo Wagner están alojados en las localidades de Brest y Grodno –también a escasos kilómetros de la frontera con Polonia– aunque su principal tarea pasa por instruir al Ejército bielorruso. «Debe entrenar a mi Ejército», ha dicho el presidente.

«Debo entrenar a mi Ejército, porque un Ejército que no pelea es medio Ejército (…) No quiero pelear. No quiero que nuestros muchachos mueran. Por lo tanto, necesitamos enseñarles», ha manifestado Lukashenko, quien ha asegurado estar «muy satisfecho» con sus militares, según recoge BelTA.

Por otro lado, Lukashenko ha explicado que cuando se produjo el intento de rebelión en Rusia, decidió intervenir para calmar las aguas entre los mercenarios y la cúpula militar rusa. «Entendí que si estalla Rusia, será tenso para todos allí, pero también aquí y en el Cáucaso», ha manifestado.

Así, el mandatario ha recordado que ofreció a los mercenarios del Grupo Wagner detener su rebelión a cambio de garantizar su seguridad en Bielorrusia. «Son verdaderos combatientes que pasaron por la guerra (…) Nos ayudan gratis y transmiten experiencia», ha zanjado el presidente de Bielorrusia.