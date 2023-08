Recordar la junta de custodia

Muchos ya no saben que durante la Segunda Guerra Mundial, en Costa Rica, así como lo lee, se confiscaron propiedades y bienes a Alemanes, Italianos y Japoneses en este país, gente trabajadora, muchos(as) nacidos bajo el límpido azul de tu cielo, muchos fueron enviados a campos de concentración en EEUU.

Así de golpe y porrazo.

Yo tuve mis primeros conocimientos de estos hechos, pese a nacer cinco años después de terminada la guerra, porque mi padre había sido mandador en la Hacienda La Eva, propiedad de alemanes. Por otro lado conocí “hombres de paja” que fueron favorecidos con propiedades, talleres y plantas eléctricas, todo eso se sabía, pese a que mucho tiempo los documentos de la Junta no fueron del dominio público. Ahora encontré una fuente importantísima y la cito por ser de interés público: “LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE CUSTODIA DE COSTA RICA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: CIUDADANOS Y EMPRESAS EN LAS DIFERENTES LlSTAS CONSTRUfDAS POR LOS GOBIERNOS BRITANICO, ESTADOUNIDENSE Y COSTARRICENSE”

Margarita Torres Hernandez* Gertrud Peters Solorzano**

A quienes aman la libertad, les recomiendo buscarlo y leerlo. La lista de perjudicados es inmensa, hay muchos nombres de gente muy apreciada, trabajadora y formadora de una generación que ha dado excelentes ciudadanos.

No podemos ignorar la historia. Yo recuerdo a muchos de los “beneficiarios” de ese bingo tipo “Ortega Murillo”, hoy por hoy arruinados en su mayoría: lo que por agua etc etc etc.

Los pueblos que ignoran su historia se condenan a repetirla, para muestra un botón con muchos hechos actuales, los documentos señalados muestran la impunidad más descarada, desde luego los gobiernos de la última mitad del siglo XX y principios del XXI, no querían mostrar la hoja.

Quizá se escudarían en que era una guerra contra dos locos: Hitler y Mussolini, pero la mayoría de los perjudicados eran ciudadanos y ciudadanas costarricenses dignos de mejor trato.

No, no podemos castigar inocentes para castigar culpables.

Los inocentes aún lamentan su dolor y muchos, la mayoría quizá, murieron sin encontrar una disculpa por nuestra parte.

No debemos aceptar esos hechos como salidos de un pueblo respetuoso, no, salieron de un gobierno coaccionado por las potencias aliadas, ¿y los hombres de paja?

El estado Costarricense, como garante de la ciudadanía, debería dar un paso y pedir perdón públicamente, al menos el dolor de los perjudicados vivientes aún, sería menos amargo.

*Coordinadora del proyecto «Cambios en la propiedad agricola durante la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica». Profesora e Investigadora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Para consultas referirse a la direcci6n rntorres@una.ac.cr.

**Investigadora del proyecto rnencionado. Profesora e Investiga- dora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Para consultas referirse a la direcci6n gpeters@Una.ac.cr.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico